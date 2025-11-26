嗆陸委會「煽動對立急先鋒」　國台辦：應回歸正業

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

陸委會主委邱垂正日前說，海基會曾考慮在微博平台開通帳號，但考慮到申請要選擇「中國台灣」是「自我矮化」，且言論也會被官方管控，於是作罷。大陸國台辦批評陸委會已成為「煽動兩岸對立對抗的急先鋒」，要陸委會「回歸正業」、多做有利於推進兩岸交流的事。

大陸國台辦近日在臉書（Facebook）開設粉絲專頁，加強對台宣傳。邱垂正透露，海基會也曾考慮在大陸微博開設帳號，加強與大陸台商們的溝通，但考量到申請時必須「自我矮化」為「中國台灣」，評估後就不去了。此外，就算申請成功了，言論若是抵觸大陸官方底線，帳號很快也會被取消掉。

對此，大陸國台辦發言人彭慶恩今（25）日於例行記者會上回應，陸委會和海基會，是在一個中國框架下、應兩岸人民交流而生。他稱，陸委會主責主業本應是推動兩岸協商對話、促進兩岸交流交往，現在卻成了煽動兩岸對立對抗、阻限兩岸交流的急先鋒。

「大陸的互聯網開放且依法管理」，彭慶恩稱，陸委會惡意炒作微博帳號問題，無非是要攻擊抹黑大陸，欺騙台灣民眾，「這種把戲了無新意」。他呼籲，陸委會、海基會應回歸正業，多做有利於推進兩岸交流和增進兩岸同胞利益福祉的事。

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

另一方面，原任花蓮村長的陸配鄧萬華，此前因「中國國籍」問題遭解職，花蓮縣政府訴願委員會日前決議撤銷原處分。對於「陸配在台參政權已死」的提問，陸委會發言人梁文傑直言，目前很可能就是這樣的結果。

對此，彭慶恩回應稱，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人。在台定居落戶的大陸配偶參與當地社會治理、服務當地民眾是他們的正當權利。

彭慶恩批評，民進黨當局出於「台獨」本性，公然販賣「兩國論」，肆意剝奪陸配合法權益，打壓欺凌陸配群體，不斷挑戰兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，「我們對此予以強烈譴責」。