生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天琴颱風一路向西　最新路徑曝

（圖／NOAA）

▲天琴颱風持續發展中。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

天琴一路向西！氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，天琴颱風進入南海，向西北西前進，持續增強，第4、5天不確定性（紅框）雖持續擴大，但無侵台機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨各縣市平地最低氣溫為苗栗（公館鄉）的11.7度，各地區平地的最低氣溫約在13至15度。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，結構鬆散的高層雲系通過，無降水回波，東北部局部零星飄雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風減弱，各地晴時多雲，白天北台偏涼，中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。

▼天琴颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四另一東北季風挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；周五水氣東移，迎風面轉乾；周六、周日大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；連三天清晨因輻射冷卻加成，部分平地將出現12度左右的最低氣溫。

吳德榮分析，下周一天琴外移的高層雲系通過，東北季風低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨的機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降；下周二迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。

吳德榮表示，熱帶低壓周二晚間8時發展為輕颱天琴，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，進入南海向西北西前進，持續增強，第4、5天不確定性（紅框）雖持續擴大，但無侵台機率。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

