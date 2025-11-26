　
快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

（圖／翻攝easterlywave）

▲天琴颱風往南海前進。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣公館的11.7度。氣象署預報員賴欣國表示，這是今年入秋新低溫，而今天晚間到周四水氣稍微多一些。

氣象署持續發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周四晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五東北季風影響，今白天東北部有局部短暫雨，基隆北海岸、東部、東南部、恆春半島、大台北山區有零星短暫雨；今晨是這波東北季風最低溫時間，自動測站11.7度是入秋新低溫。

賴欣國說，今晚到周四水氣稍微多一些，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，南部和中部山區有零星短暫雨；周五水氣較少，恆春半島有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

賴欣國提到，周六、周日東北季風減弱，水氣相對偏少，東半部、恆春半島有零星短暫雨；下周一東北季風稍增強，下周二東北季風影響，水氣較偏少，基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨。

賴欣國表示，天琴颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南方1160公里之處，未來大致朝西北西往南海前進，進入中南半島一帶，今晚到周四其中高層水氣，會透過西南風帶來台灣。

▼天琴颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

11/23 全台詐欺最新數據

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警

