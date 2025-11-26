▲藍白封殺政院版財劃法，陳其邁提「卑微請求」：給高雄一個機會。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院日前提出院版《財政收支劃分法》送立法院，立法院程序委員會25日將修正草案暫緩列案。對此，高雄市長陳其邁今日受訪重申，透明的國會，更重要的是人民的意見、地方政府的意見能夠在立法院充分表達，如果立法院有需要邀請地方政府列席說明狀況，他非常非常的樂意，也非常的卑微要求立法院給高雄市政府一個機會。

立法院在國民黨、民眾黨合作下已2度修正《財劃法》。在野喊話多時的行政院版《財劃法》已於11月20日由閣揆卓榮泰拍板並送至立法院。民眾黨立法院黨團昨在程序委員會上針對行政院版《財劃法》修正草案提暫緩列案，引發民進黨反對，但在投票表決時，國民黨與民眾黨以9票勝過民進黨7票，該案通過。

▲國民黨、民眾黨25日在立法院程序委員會上投票贊成將行政院版《財劃法》修正草案暫緩列案。（圖／記者蘇靖宸攝）

對於藍白再次聯手封殺政院版財劃法，陳其邁今日受訪回應，立法院第二次修財劃法的時候，藍白聯手也並沒有邀請地方政府列席，能夠表達地方的意見，所以在沒有地方政府說明參與的過程，就草率通過，他覺得非常不應該。

陳其邁說，朝野如果對財劃法有任何的問題或者意見，其實大可以在立法院討論，否則立法院變成藍白主導的戰場，行政部門都沒有辦法藉由立法院的審議來討論相關事涉中央地方的意見，這是非常非常的可惜。他也強調，國會本來就代表人民，也必須在各種不同的條件之下，包括像公聽會或者是所謂的公聽程序，來凝聚共識，而不應該草率黑箱的立法。

陳其邁直言，尤其在第一次審查財劃法的時候，連表決的法案國會議員都不清楚，只有提案的政黨清楚的情況之下，那這個不是黑箱什麼是黑箱？他重申，透明的國會重要的人民的意見、地方政府的意見能夠在立法院充分表達，如果立法院有需要，邀請地方政府列席來說明狀況，他非常樂意，也非常的卑微要求立法院給高雄市政府一個機會。

同時，陳其邁也呼籲在立法院裡面代表南方的聲音，不管是民進黨或者是國民黨的立委，都應該支持法案的付委、預算相關的精算，「法案先付委之後，若對於財務的試算有意見，應該在立法院來做討論，不要連討論的機會都沒有。」