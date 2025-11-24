　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院外委會通過　譴責中共長臂管轄我資通電軍、2758號決議未涉台

▲▼立法院外交及國防委員會通過2臨時提案，在場僅提案4綠委王定宇、陳俊宇、羅美玲與陳冠廷在場。（圖／記者詹詠淇攝）

▲立法院外交及國防委員會通過2臨時提案，在場僅提案4綠委王定宇、陳俊宇、羅美玲與陳冠廷在場。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院外委會今（24日）通過2項臨時提案，分別為譴責中國逕行宣布通緝我國現役資通電軍、心戰大隊等維護國家安全之重要軍方人員，聲援被中國非法通緝我國人民，以及聯合國大會第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表問題，全文未提及台灣，與我國無涉。2案均照案通過，在場僅提案4綠委王定宇、陳俊宇、羅美玲與陳冠廷。

立法院外交及國防委員會今（24日）邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。民進黨立委王定宇、陳俊宇、羅美玲、陳冠廷等提出2項臨時提案，2案均照案通過，現場僅提案4綠委，並無藍白委員在場。

第1項臨時提案內容為，鑑於中國逕行宣布通緝我國現役之資通電軍、心戰大隊等維護國家安全之重要軍方人員，此舉已構成我國國家主權的嚴重侵犯與挑釁。我國國軍肩負保家衛國、捍衛台灣民主憲政之神聖職責，且中國對台灣從不具有任何司法管轄權，絕不容許中國以其國內法進行長臂管轄。中國此惡劣行徑再次證明其為區域安全穩定的麻煩製造者。本委員會爰對此表達最強烈之譴責，並聲援被中國非法通緝之我國人民，特此提案。

王定宇表示，中國以不合法、不合國際慣例的方式進行藏匿、管轄、跨境鎮壓，在過去這段時間，大家只看到同樣身為國會議員的沈伯洋面對這樣的壓力。其實在沈伯洋之前，就有國軍，不管是資通電軍、軍情局政戰局心戰大隊面臨同樣的情形，中國對台灣完全沒有管轄權，中國用他們自己的政治判斷、自己的國內法，對我國民進行這樣的跨境鎮壓，是不合法的惡霸的行徑。

王定宇說，遺憾立法院長韓國瑜，可能看到沈伯洋，是基於黨派的關係，都沒有發出聲援。外委會在上禮拜通過對沈伯洋的聲援，以及譴責中國案之後，今天對國軍被中國這樣子的跨境鎮壓提出聲援，對於中國的惡劣行徑給予嚴厲的譴責。

王定宇指出，聲援的對象其實是指所有的國人、任何一個台灣的人民，不管有什麼主張、行業，中國無權管轄，這個與政治立場背景無關，與我們國家自己的主權獨立相關。

第2項臨時提案為鑑於中國長期扭曲1971年10月25日聯合國大會通過的第2758號決議，錯誤聲稱該決議支持其所謂「一中原則」，並藉此阻擾台灣參與聯合國及其他國際組織，不僅侵害我國人民之國際參與權益，亦破壞台海和平穩定現狀。為明確駁斥中國錯誤主張並重申我國立場，建請做成以下決議。

提案內容提到，「聯合國大會第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表問題，全文未提及台灣，與我國無涉；該決議並未認定台灣是中華民國的一部分，亦不等同中國所主張之『一中原則』，此為無可辯駁之事實。中華民國台灣主權係主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣的民選政府，才能在聯合國等國際組織中代表台灣人民。」

內容指出，「針對美國政府與國會及州議會、澳大利亞參議院及新南威爾斯州議會、荷蘭眾議院、加拿大眾議院、英國下議院、捷克參議院及眾議院外委會、比利時聯邦眾議院、瓜地馬拉國會、馬紹爾群島國會、貝里斯餐眾議院及波蘭國會『波台國會小組』等民主國家中央或地方議會，先後以公開聲明或決議明確指出聯大第2758號決議未涉台灣地位，並駁斥中國之錯誤詮釋，表達支持台灣國際參與；除教廷例不洽助外，其餘我國友邦政府，亦在聯合國大會、世界衛生大會等多邊場合明確支持台灣獲納入聯合國體系；以及歐洲議會、歐盟執委會、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）及全美議會交流理事會（ALEC）等國際民主力量所展現之堅定支持。立法院外交及國防委員會謹代表台灣人民致以誠摯感謝。」

王定宇認為，這是早就該處理的案子，全世界民主國家，從澳洲到歐盟、北美洲、美國各州議會通過2758號對台灣無涉，很遺憾，在野黨不願或不敢，都不在現場，也都離開。

王定宇說，不用看提案，大家Google維基百科就知道，裡面文字沒有一句話是處理台灣代表權，2758號決議文通過後，長期以來遭中國錯誤扭曲，創造一中原則、政策，排除台灣人民參加世界衛生大會、國際刑警組織等，扭曲錯誤運用。從澳洲參議院開始，各國通過的就是無涉台灣，這是很重要法理基礎，各國國會站在真實正義這邊。

王定宇指出，我國會遲至今日都沒通過，因此在今日提出臨時提案，從開羅宣言到2758號決議文，台灣主權歸屬從未處理，從李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文到賴清德，台灣人民一票票選出總統，證明主權在民。

11/22 全台詐欺最新數據

419 1 5747 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

藍白要退回政院版財劃法？　卓榮泰：執政黨團都有點無力感

藍白要退回政院版財劃法？　卓榮泰：執政黨團都有點無力感

在藍白陣營二度修正財政收支劃分法後，行政院上周提出政院版本，立法院擬在明天（25日）程序委員會決定是否排入本周五院會議程，但藍白陣營看似都不太買單。對此，行政院長卓榮泰今天（24日）受訪時說，上禮拜五立法院狀況，執政黨團都有一點無力感，今天回去後中午行政、立法協調會議，聽聽黨團委員怎跟在野黨團溝通，希望要找出一條可行之道。

財劃法會前會內幕曝！韓國瑜提等政院版一起討論　傅崐萁拒採納

財劃法會前會內幕曝！韓國瑜提等政院版一起討論　傅崐萁拒採納

外送專法草案出爐　業者憂成本轉嫁衝擊460億產值

外送專法草案出爐　業者憂成本轉嫁衝擊460億產值

高市早苗多嘴　瞬間砸毀安倍用心良苦之作

高市早苗多嘴　瞬間砸毀安倍用心良苦之作

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

關鍵字：

外交立法院外委會譴責案資通電軍2758號決議

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

