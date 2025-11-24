立院外委會通過　譴責中共長臂管轄我資通電軍、2758號決議未涉台

▲立法院外交及國防委員會通過2臨時提案，在場僅提案4綠委王定宇、陳俊宇、羅美玲與陳冠廷在場。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院外委會今（24日）通過2項臨時提案，分別為譴責中國逕行宣布通緝我國現役資通電軍、心戰大隊等維護國家安全之重要軍方人員，聲援被中國非法通緝我國人民，以及聯合國大會第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表問題，全文未提及台灣，與我國無涉。2案均照案通過，在場僅提案4綠委王定宇、陳俊宇、羅美玲與陳冠廷。

立法院外交及國防委員會今（24日）邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。民進黨立委王定宇、陳俊宇、羅美玲、陳冠廷等提出2項臨時提案，2案均照案通過，現場僅提案4綠委，並無藍白委員在場。

第1項臨時提案內容為，鑑於中國逕行宣布通緝我國現役之資通電軍、心戰大隊等維護國家安全之重要軍方人員，此舉已構成我國國家主權的嚴重侵犯與挑釁。我國國軍肩負保家衛國、捍衛台灣民主憲政之神聖職責，且中國對台灣從不具有任何司法管轄權，絕不容許中國以其國內法進行長臂管轄。中國此惡劣行徑再次證明其為區域安全穩定的麻煩製造者。本委員會爰對此表達最強烈之譴責，並聲援被中國非法通緝之我國人民，特此提案。

王定宇表示，中國以不合法、不合國際慣例的方式進行藏匿、管轄、跨境鎮壓，在過去這段時間，大家只看到同樣身為國會議員的沈伯洋面對這樣的壓力。其實在沈伯洋之前，就有國軍，不管是資通電軍、軍情局政戰局心戰大隊面臨同樣的情形，中國對台灣完全沒有管轄權，中國用他們自己的政治判斷、自己的國內法，對我國民進行這樣的跨境鎮壓，是不合法的惡霸的行徑。

王定宇說，遺憾立法院長韓國瑜，可能看到沈伯洋，是基於黨派的關係，都沒有發出聲援。外委會在上禮拜通過對沈伯洋的聲援，以及譴責中國案之後，今天對國軍被中國這樣子的跨境鎮壓提出聲援，對於中國的惡劣行徑給予嚴厲的譴責。

王定宇指出，聲援的對象其實是指所有的國人、任何一個台灣的人民，不管有什麼主張、行業，中國無權管轄，這個與政治立場背景無關，與我們國家自己的主權獨立相關。

第2項臨時提案為鑑於中國長期扭曲1971年10月25日聯合國大會通過的第2758號決議，錯誤聲稱該決議支持其所謂「一中原則」，並藉此阻擾台灣參與聯合國及其他國際組織，不僅侵害我國人民之國際參與權益，亦破壞台海和平穩定現狀。為明確駁斥中國錯誤主張並重申我國立場，建請做成以下決議。

提案內容提到，「聯合國大會第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表問題，全文未提及台灣，與我國無涉；該決議並未認定台灣是中華民國的一部分，亦不等同中國所主張之『一中原則』，此為無可辯駁之事實。中華民國台灣主權係主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣的民選政府，才能在聯合國等國際組織中代表台灣人民。」

內容指出，「針對美國政府與國會及州議會、澳大利亞參議院及新南威爾斯州議會、荷蘭眾議院、加拿大眾議院、英國下議院、捷克參議院及眾議院外委會、比利時聯邦眾議院、瓜地馬拉國會、馬紹爾群島國會、貝里斯餐眾議院及波蘭國會『波台國會小組』等民主國家中央或地方議會，先後以公開聲明或決議明確指出聯大第2758號決議未涉台灣地位，並駁斥中國之錯誤詮釋，表達支持台灣國際參與；除教廷例不洽助外，其餘我國友邦政府，亦在聯合國大會、世界衛生大會等多邊場合明確支持台灣獲納入聯合國體系；以及歐洲議會、歐盟執委會、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）及全美議會交流理事會（ALEC）等國際民主力量所展現之堅定支持。立法院外交及國防委員會謹代表台灣人民致以誠摯感謝。」

王定宇認為，這是早就該處理的案子，全世界民主國家，從澳洲到歐盟、北美洲、美國各州議會通過2758號對台灣無涉，很遺憾，在野黨不願或不敢，都不在現場，也都離開。

王定宇說，不用看提案，大家Google維基百科就知道，裡面文字沒有一句話是處理台灣代表權，2758號決議文通過後，長期以來遭中國錯誤扭曲，創造一中原則、政策，排除台灣人民參加世界衛生大會、國際刑警組織等，扭曲錯誤運用。從澳洲參議院開始，各國通過的就是無涉台灣，這是很重要法理基礎，各國國會站在真實正義這邊。

王定宇指出，我國會遲至今日都沒通過，因此在今日提出臨時提案，從開羅宣言到2758號決議文，台灣主權歸屬從未處理，從李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文到賴清德，台灣人民一票票選出總統，證明主權在民。