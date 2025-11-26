日本獨旅「Google翻譯小本本」被兄弟挖出　老司機洗版：超實用

▲日本東京歌舞伎町。（圖／VCG）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今發文笑說，兄弟即將飛日本獨旅，出發前他赫然發現，對方的翻譯收藏夾內，竟出現一份風俗店專用的台詞清單，讓他瞬間笑噴。截圖釣出大票老司機，洗版直呼「挺實用的內容！」

網友在「爆廢公社2公開版」分享一張手機截圖，表示兄弟即將獨自飛日本旅遊，而他發現對方Google翻譯裡的「收藏書籤」，竟是滿滿的風俗店對話用語。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從畫面中可見，一整排中日文翻譯，像是「你能讓我看看你的胸部嗎？」「胸部看起來不錯」、「很抱歉讓您久等了」、「一小時總共多少錢？」「我的陰莖很小」、「我完全不明白」等。事後，原PO也強調，有經過當事人同意，才敢發文的。

▲兄弟的翻譯清單。（圖／原PO授權引用）

PO文引起熱烈迴響，網友們紛紛回應，「看來是準備好要去哪裡玩了」、「我獨自升旗」、「精蟲衝腦智商上線」、「台灣人都知道你朋友陰莖小了」、「來學日文」。

另外，不少老司機也壞笑留言，「看來泡泡浴是必要行程喔」、「嘶吼乙捏」、「看來準備去玩，有做功課」、「完全明白」、「風俗店是不是」、「這兄弟很有生活了」、「實用的小知識，分享給常出國的你」、「第二句我會」。

．原PO授權引用。

►沒了陸客！一票遊日台人「開始檢討台灣奧客」 日人吐真實心聲

►一票人嚇壞！分期買iPhone「害房貸少100萬？」 理財達人揭真相

►不工作「這個月爽領5萬！」 天選幸運兒嗨喊：謝謝政府