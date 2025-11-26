　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本獨旅「Google翻譯小本本」被兄弟挖出　老司機洗版：超實用

▲▼日本東京歌舞伎町。（圖／VCG）

▲日本東京歌舞伎町。（圖／VCG）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今發文笑說，兄弟即將飛日本獨旅，出發前他赫然發現，對方的翻譯收藏夾內，竟出現一份風俗店專用的台詞清單，讓他瞬間笑噴。截圖釣出大票老司機，洗版直呼「挺實用的內容！」

網友在「爆廢公社2公開版」分享一張手機截圖，表示兄弟即將獨自飛日本旅遊，而他發現對方Google翻譯裡的「收藏書籤」，竟是滿滿的風俗店對話用語。

從畫面中可見，一整排中日文翻譯，像是「你能讓我看看你的胸部嗎？」「胸部看起來不錯」、「很抱歉讓您久等了」、「一小時總共多少錢？」「我的陰莖很小」、「我完全不明白」等。事後，原PO也強調，有經過當事人同意，才敢發文的。

▲翻譯清單。（圖／原PO授權引用）

▲兄弟的翻譯清單。（圖／原PO授權引用）

PO文引起熱烈迴響，網友們紛紛回應，「看來是準備好要去哪裡玩了」、「我獨自升旗」、「精蟲衝腦智商上線」、「台灣人都知道你朋友陰莖小了」、「來學日文」。

另外，不少老司機也壞笑留言，「看來泡泡浴是必要行程喔」、「嘶吼乙捏」、「看來準備去玩，有做功課」、「完全明白」、「風俗店是不是」、「這兄弟很有生活了」、「實用的小知識，分享給常出國的你」、「第二句我會」。

．原PO授權引用。

11/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩
奪命畫面曝！老翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車
買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償
快訊／北市公車「右轉撞行人」　男遭捲入車底搶救無效亡
義國18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰
日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日本旅遊風俗店翻譯台詞出國準備老司機

