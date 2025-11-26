　
政治

網傳謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　事實查核中心曝真相

▲▼日本首相高市早苗在南非約翰尼斯堡出席G20峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲網傳謝長廷賄賂高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

針對社群平台流傳「暗網洩露郵件指出，日本首相高市早苗在擔任總務大臣期間收受謝長廷數百萬珠寶賄賂，藉此影響日本對台政策」的說法，事實查核中心11月下旬發布查核結果指出，相關內容源自匿名論壇的仿作文件，文件語言特徵明顯與日本官方文書不符，日本主流媒體亦無相關報導，整體可信度極低，屬查無實證的錯誤訊息。

查核中心指出，該傳言最初出現在海外匿名論壇，由一名帳號僅建立三天的使用者貼文。該論壇註冊無需身分驗證，貼文中提供外部下載連結，但未交代檔案來源，也未提出任何可供查證的資料，可信度不足。

查核中心並邀請日語教師協助檢視傳言所附的日文郵件內容。經分析，文件呈現大量不符日語母語者習慣的表述，包括詞彙運用、句型銜接、敬語使用及語氣安排均有錯誤，整體帶有明顯中式日文特徵，與日本官方或國會辦公室書信體例差距甚大。例如文中使用不自然的辦公室稱呼、詞語語用不當、句子結構生硬，以及不符合日本行政體系書面用語規範的敬語表達。

除語言破綻外，查核中心檢索日本主要媒體，包括NHK、讀賣新聞、朝日新聞、每日新聞及產經新聞，均未曾報導相關指控。傳言影射的當事人前駐日代表謝長廷受訪時亦表示，相關內容為假訊息；外交部則強調，網傳資訊毫無根據，屬憑空捏造。

查核中心補充，類似的外語「爆料文件」在過去亦多次出現，通常以外語形式呈現，再配上中文說明，使不熟悉原文的閱聽者容易受誤導。然而這類文件常見語言錯誤或格式破綻，過去多起案例經查均證實內容不實，包括先前流傳的國際協議偽造文件及外交遊說文件等。

11/23 全台詐欺最新數據

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網傳謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　事實查核中心曝真相

