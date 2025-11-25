　
社會 社會焦點 保障人權

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

黃國昌拿錢辦事收賄關鍵對價證據已浮現，恐有其他立委也暗助臺雅。（鏡報林煒凱）

▲黃國昌拿錢辦事收賄關鍵對價證據已浮現，恐有其他立委也暗助臺雅。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

臺雅案疑點重重，直到臺雅創辦人沈裕雄因病猝死，遺孀看了他的手機才懷疑丈夫有小三，由於臺雅近年來匯了20幾億元到羅佩雯的帳戶，公司掛名負責人始終都是創辦人沈裕雄的太太詹燕芳，只要公司款項進出，詹燕芳身為負責人就得蓋章或簽名，豈會不知情，何況進出款項龐大，時間又長達近5年。

此外，鄭淳駿一路否認犯罪，當他收押滿2個月後的延押理由竟又出現同樣狀況，檢調都以有其他被告未到為由，向法官聲請延押獲准。鄭淳駿說，他擔任沈裕雄特助多年，長年幫董事長處理公、私事務，董事長對他十分信任，甚至專屬辦公室的門禁卡也只有他有，連董事長的兒子都沒有，沈裕雄很多事都請他處理，他也常和董事長一起抽雪茄談事情，私交相當好。

臺雅創辦人沈裕雄的特助鄭淳駿（圖）雖遭起訴，但他質疑檢調偵辦程序有問題，懷疑遭人設局陷害。（翻攝臉書）

▲臺雅創辦人沈裕雄的特助鄭淳駿（圖）雖遭起訴，但他質疑檢調偵辦程序有問題，懷疑遭人設局陷害。

本刊調查，沈裕雄之所以會投資羅女的機票賺價差生意，起因於幾年前他欲從台灣出發先至香港，再到法國巴黎參加兒子婚禮，詎料，香港因爆發反送中事件，機場突然湧進抗議民眾而臨時關閉，沈裕雄到了桃園機場束手無策，見飛機到不了香港，更會影響後續到巴黎參加兒子的婚宴，因此急忙找鄭淳駿幫忙，鄭又託羅佩雯出手，讓沈裕雄改搭阿聯酋航空出境至杜拜再轉機到巴黎，行程才未被延誤。

沈裕雄返台後，認為當初狀況緊急，因為當時阿聯酋航空櫃檯已關閉，羅佩雯仍有本事立刻幫他當場開票且讓他及時飛抵巴黎，因此決定要一起投資買機票賺差價生意，詭異的是，臺雅集團這些年共匯了20幾億元到羅佩雯帳戶，雖然沈裕雄是臺雅集團創辦人，但公司掛名負責人始終都是他的太太詹燕芳，只要公司款項進出，詹燕芳身為負責人就得蓋章或簽名，詹燕芳怎會不知情，鄭淳駿認為整起官司遭惡搞，諸多疑點不得不讓他質疑有人向檢調施壓，企圖將他羅織入罪。


黃國昌涉貪共犯3／成衣大廠投資56億金流遭詐　公司負責人一問三不知有玄機
黃國昌涉貪共犯4／立委拿錢辦事遭判刑有前例　黃國昌用人頭收賄難逃重罪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

