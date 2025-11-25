　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員專法預告僅7天　外送員憂「跑越快賺越少」

勞動部11月21日預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，預告期只有7天，引發外送員與消費者質疑立法過程過於倉促。（本刊資料照）

▲勞動部11月21日預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，預告期只有7天，引發外送員與消費者質疑立法過程過於倉促。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

勞動部11月21日預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，預告期只有7天，引發外送員與消費者質疑立法過程過於倉促。

草案明定，每筆訂單的外送服務期間，折算時薪不得低於最低工資1.25倍，並不得低於交通部運價公式算出的基本運費。以2026年起生效、每小時196元的最低工資推算，外送員最低時薪為245元；其中約31元被視為油料、折舊、維修等自負成本，約占最低工資16%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

草案同時要求平台為外送員投保職災保險及團保、訂定定型化契約範本，並強調要「衡平外送員、消費者、合作商家與平臺四方關係」。 勞動部表示，平台提供的資料顯示，外送員未扣成本的時薪中位數約270〜290元，因此245元只是「防止被往下砍的底線」，不應成為漲價理由。

不過，部分全職外送員受訪時坦言，目前靠熟悉路線與高峰時段調度，時薪常在300元以上，若平台把各種獎金、距離費「裝進」245元底線內，實務上容易變成「下限就是上限」，努力跑單者反而被迫與兼職外送員拿同樣的報酬，「變成吃大鍋飯」。他們擔心，平台為了控制成本，未來可能收緊派單機制，只留「最便宜、最好管」的人，其他人被排擠在外。

消費者端的疑慮，也在民調中浮現。Yahoo 11月初針對專法發起網路調查，超過6萬人參與；若運費從65元起跳，44.2％表示「不會再使用外送」，約19％表示會減少使用頻率，僅13.1％表示不受影響，顯示一旦價格明顯上調，部分民眾可能改回自取或內用。

業者團體則引用公平會委託研究指出，若兩大平台（foodpanda、Uber Eats）價格同時上漲5%，約有34.1％消費者不再使用外送服務。依外送產業一年約4.27億筆訂單推估，可能減少1.45億筆訂單、造成460億元產值蒸發，連帶影響外送員工作機會與餐飲業營收。

國際經驗也顯示，保障提高若處理不慎，可能對市場帶來連鎖反應。西雅圖在提高外送員最低報酬並加收4.99美元費用後，Uber Eats訂單量一度較前一年同期下滑約45%，整體餐飲消費也明顯轉弱，市議會隨後討論調整相關規定。 西班牙實施「騎士法」要求平台將外送員改為僱傭關係後，Delivery Hero旗下Glovo在當地連年虧損、被課以高額罰款，公司為此提列數以億計歐元的準備金並宣布全面改聘員工。

目前國內估計約有14〜15萬名外送員，外送經濟一年創造逾千億產值，已成為許多小店的外送管道與部分家庭的主要收入來源。 在僅有7天預告期的情況下，外界除了關注外送員基本權益能否落實，也愈來愈多聲音要求政府補上完整的產業衝擊評估，避免在保障一方的同時，讓消費者、餐飲業者與外送員自己，最後一起承擔「四方皆輸」的結果。


更多鏡週刊報導
外送員專法出爐！洪申翰喊「不必擔心漲價」　外送員憂：未來接不到單
快訊／大谷翔平宣布參加經典賽　台灣隊明年3/6交手

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃子佼不用入獄！　改判理由曝
樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問
台大學霸遭通緝40年！照片曝光　查扣台灣上億資產
快訊／祈錦鈅認了離婚！　婚變原因曝
生日變忌日！男遭2人爆頭亡
小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙
不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中
吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

卡司陣容全公開　原音與現代聲響交織花蓮FaliFali震撼三天

黃子佼稱「和受害者全和解」有可能嗎？律師曝關鍵字：有錢真好

好市多黑五「TOMICA聯名尿布」家長搶爆！會員再推1神物：秒搬8箱

新北高職生拖行學妹強剪頭髮　教育局啟動班級輔導機制

外送員專法預告僅7天　外送員憂「跑越快賺越少」

14歲國中生上課突倒地！送醫取出4血栓救回一命　最大1.1cm

中國拍片「別去日本的10大理由」　PTT喊眼熟！洗版笑：在反串？

不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中

入夜低溫下探14度　明天「準天琴」影響半個台灣有雨

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

卡司陣容全公開　原音與現代聲響交織花蓮FaliFali震撼三天

黃子佼稱「和受害者全和解」有可能嗎？律師曝關鍵字：有錢真好

好市多黑五「TOMICA聯名尿布」家長搶爆！會員再推1神物：秒搬8箱

新北高職生拖行學妹強剪頭髮　教育局啟動班級輔導機制

外送員專法預告僅7天　外送員憂「跑越快賺越少」

14歲國中生上課突倒地！送醫取出4血栓救回一命　最大1.1cm

中國拍片「別去日本的10大理由」　PTT喊眼熟！洗版笑：在反串？

不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中

入夜低溫下探14度　明天「準天琴」影響半個台灣有雨

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕　查扣80g毒品狠打零容忍

淡水黑狗戴墨鏡乖坐超吸睛　網憂是「靠噱頭討賞」

中美對抗仍可對話　黃國昌：兩岸能否秉持善意盡量溝通

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元：當時不跳出來說賴清德錯？

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

師大商圈白晝竊案！慣竊闖印度餐廳搜括5.8萬　老母面前被上銬

高市早苗民調飆高　小笠原欣幸：能否保持言行穩定性是關鍵

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

卡司陣容全公開　原音與現代聲響交織花蓮FaliFali震撼三天

黃子佼藏兒少性影像二審改判緩刑理由曝　已全數賠償37被害人

【挺身搶命】男童遭撞噴血翻白眼 救護車進不來！暖醫出手救援

生活熱門新聞

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

今降9℃越晚越冷　「雨最多」時間曝

川普Threads突爆量　留言竟都是台人

吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

「周休三日」2年前就被打槍！　原因曝光

網路全靠別人！男友「出國只傳早晚安」她傻了

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

週休三日連署過關！他點名「1行業」行不通

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

知名咖啡商遭巴拿馬莊園主控偽造來源

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

連2波低溫探15℃　鄭明典：台灣降溫較有感

歐萊德中鏢！18款化妝品名單一次看

更多熱門

相關新聞

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

臺雅案疑點重重，直到臺雅創辦人沈裕雄因病猝死，遺孀看了他的手機才懷疑丈夫有小三，由於臺雅近年來匯了20幾億元到羅佩雯的帳戶，公司掛名負責人始終都是創辦人沈裕雄的太太詹燕芳，只要公司款項進出，詹燕芳身為負責人就得蓋章或簽名，豈會不知情，何況進出款項龐大，時間又長達近5年。

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 遭炎上

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 遭炎上

范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻怒嗆：金馬獎廢了算了

范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻怒嗆：金馬獎廢了算了

外送員最低時薪245元　律師點出1關鍵

外送員最低時薪245元　律師點出1關鍵

消失千億股票！　牽動民視、味王經營權

消失千億股票！　牽動民視、味王經營權

關鍵字：

鏡週刊外送員

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

黃明志「看上60萬健身辣模」！

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面