天琴颱風估今生成　連3天探12℃時間曝

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，熱帶性低氣壓今日發展成輕度颱風「天琴」，對台無影響；周五至周日清晨因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，東北季風南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨由北而南依序先後停歇；北台轉涼，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周三東北季風減弱，各地晴朗穩定，北台白天偏涼、中南部白天舒適，清晨輻射冷卻加成，苗栗以北部分平地將出現13度左右的最低氣溫。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四另一東北季風挾東側水氣，迎風面降雨機率提高；周五水氣東移轉乾，各地轉晴朗；周六、周日大陸高壓影響，連續晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大。

吳德榮提醒，周五至周日清晨因輻射冷卻加成，部分平地將出現12度左右的最低氣溫；本周中南部清晨易有局部霧，行車亦需注意；下周一迎風面水氣略增，轉有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，熱帶低壓今日將通過菲律賓中部進入南海，發展成輕颱天琴，向西北西朝越南方向前進，持續增強，對台無影響。