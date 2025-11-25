　
歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座哽咽控廠商欺瞞　宣布永久停產

▲▼歐萊德2產品驗出蘇丹紅，董座宣布永久停產。（圖／翻攝歐萊德官網）

▲歐萊德2產品驗出蘇丹紅，董座宣布永久停產。（圖／翻攝歐萊德官網）

記者柯振中／綜合報導

衛福部食藥署近期公布化粧品檢驗結果，12家業者、18款產品檢出禁用色素「蘇丹紅」，知名品牌歐萊德（O’right）兩款男、女用養髮液亦受波及。董事長葛望平25日緊急召開記者會，含淚宣布兩款產品全面下架並永久停產，強調疑慮批次與半成品均已封存、零流出市面，至於外銷共3306瓶也在中轉處全數攔截。他表示，公司遭國際天然原料供應商欺瞞，寧可承擔研發與營運損失，也要優先守住安全與信任。

葛望平指出，食藥署公布的疑慮原料批次，公司已全部攔截；桃園市衛生局兩度進廠查核，逐瓶盤點後確認無任何產品流入消費者手中。他強調，即便市面上銷售批號並未使用到問題原料，公司仍決定不分批次全面下架所有男、女用養髮液，所有產品包含已開封、已使用者皆可直接換貨。

▲▼歐萊德2產品驗出蘇丹紅，董座宣布永久停產。（圖／翻攝歐萊德官網）

▲歐萊德2產品驗出蘇丹紅，董座宣布永久停產。（圖／翻攝歐萊德官網）

面對蘇丹紅檢出爭議，葛望平多次強調，公司從未購買或使用蘇丹紅，所有原料皆取自國際天然供應商，並依循國家化粧品GMP與ISO 22716標準管理，但仍遭供應商提供攙偽原料。他批評，天然原料一公斤價格高達3萬7千至6萬元，是化學色素的200至300倍，廠商不可能為偷工減料反而支付更高成本，痛斥上游欺瞞行為已構成犯罪，初估公司損失至少破億元，不排除提告求償。

針對事件管理，食藥署表示，已於11月1日行文業者並同步開發檢驗方法；11月12日綠藤生機自主通報後，立即確認問題原料並追查上游及下游廠商，同時已通報新加坡當局。此外，對於原料進口商「亦鴻企業」未善盡查核責任並提供不實檢驗報告，依規定裁處500萬元罰鍰。

▼歐萊德2產品驗出蘇丹紅，董座宣布永久停產。（圖／翻攝歐萊德官網）

▲▼歐萊德2產品驗出蘇丹紅，董座宣布永久停產。（圖／翻攝歐萊德官網）

 
「法國乾酪」大腸桿菌超標　邊境攔截2批退運銷毀

「法國乾酪」大腸桿菌超標　邊境攔截2批退運銷毀

食藥署今公布最新邊境查驗結果，2批由輸入業者「東遠國際有限公司」報驗的法國乾酪，檢出大腸桿菌不合格，必須退運或銷毀。

歐萊德中鏢！18款化妝品名單一次看

歐萊德中鏢！18款化妝品名單一次看

5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子發聲明退款

5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子發聲明退款

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

