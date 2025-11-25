歐萊德中鏢！「18款化妝品」名單一次看　護唇膏用到蘇丹紅

▲食藥署檢出化妝品含有禁用蘇丹紅。（圖／食藥署提供）



記者許力方／台北報導

台灣化粧品市場首度爆發蘇丹色素風波，食藥署證實，一批進口原料含有禁用的蘇丹四號，導致歐萊德、未來美、無患子等知名品牌在內的18項產品受到波及，已全數要求下架回收。

事件源頭指向新加坡供應商Campo Research Pte. Ltd.所生產的一款紅色複方原料，由「亦鴻企業有限公司」進口至台灣。經追查，共有12家國內業者使用了這批問題原料，製成18項產品，其中包括「歐萊德男用/女用養髮液」與「未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏」等市售商品。

▲蘇丹紅化妝品名單。（圖／記者許力方製）



檢驗結果顯示，問題原料批號中的蘇丹四號濃度極高，最高達1,486ppm。而在終端產品方面，綠藤生物科技股份有限公司的「專心護唇油-莓紅版」也被檢出48至54ppm不等的含量。食藥署副署長王德原指出，署方主動採購市售疑慮產品，並採用高靈敏度的液相層析串聯質譜儀進行檢測，以確保定性及定量的準確性。

食藥署表示，由於進口商「亦鴻企業有限公司」輸入的原料含高濃度禁用色素，疑有攙偽假冒之嫌，已將關鍵事證移交檢調單位偵辦。根據《化粧品衛生安全管理法》，違規產品不僅須全數沒入銷毀，業者將面臨新台幣2萬至500萬元罰鍰，並得按次處罰。主管機關已通知販賣業者，限期回收所有違規產品。