科技上場！消防機器人攻入後壁廢棄物火場　助前線降溫探熱點

▲消防機器人投入後壁區廢棄物火警現場，利用砲塔射水降溫並回傳影像協助判斷火場狀況。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市後壁區烏樹林（下秀祐橋西側）自21日晚間發生廢棄物火警，由於現場堆置物繁雜、火點深層悶燒，延燒處理難度明顯提高，消防局連日動員，以水線灌救、重機具分層挖掘方式日夜推進，同時搭配無人機空拍掌握火場熱區，加上移動式砲塔射水降溫，持續進行殘火處理，在高溫、濃煙與惡臭氣體交雜的環境中，前線人員長時間作業，體力負荷相當沉重。

為協助救災並降低風險，消防局25日調派「消防機器人」投入火場支援，負責高溫區域降溫、砲塔射水，以及利用紅外線熱顯像偵測熱點等任務。消防局同時讓水線人員採40分鐘輪替制度，確保前線人員能充分休息並安全作業。

此次投入的消防機器人具備遙控移動能力，可在濃煙與高熱環境中執行直線水砲與水霧防護作業；並透過影像回傳、紅外線顯像掌握火點深度、煙層變化，再搭配五用氣體偵測系統監控現場有害氣體濃度，使殘火處理作業更精準、安全且有效率。

市長黃偉哲表示，大型廢棄物火警處理時間常較長，下層廢棄物的殘火處置尤其複雜。消防人員在長時間作戰中面臨瞬息萬變的火場風險，市府也會持續引進無人機、消防機器人等科技化裝備，以科技提升救災效率、降低風險，並保障消防弟兄安全。

消防局長李明峯指出，科技救災已是國際趨勢。南市消防局近年積極強化科技裝備，救災機器人的投入，不僅能避免人員直接接近高熱區，也能在深層火點挖掘與降溫階段提供穩定效能。未來消防局將持續提升能力，面對大型災害時擁有更全面、更安全的應變能量。