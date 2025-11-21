　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11限3天多項買2送2、全家買1送1　超商「周末優惠」懶人包

▲▼超商優惠，CITY TEA現萃茶。（圖／業者提供）

▲7-11周末3天紅豆湯、燒仙草「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末五六日，超商紛紛祭出優惠，7-ELEVEN自11月21日至23日「超值五六日」多項商品買2送2，還有紅豆湯、燒仙草「買1送1」。全家「康康5」精選多樣商品「買1送1」；萊爾富也有多項泡麵、飲品「買1送1」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11「超值五六日」多項優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自11月21日至23日「超值五六日」優惠：

● CITY系列優惠

・CITY CAFE大杯燕麥拿鐵（冰／熱），原價75元，特價2杯99元（熱燕麥限定門市販售）。
・CITY CAFE冰文旦肉肉美式咖啡（原價85元）、CITY TEA冰文旦肉肉青茶（原價80元），任選2杯99元。
・CITY PRIMA水果冰磚美式系列，原價130元，第2杯10元。
・CITY TEA香鑽水果茶，原價70元，第2杯10元。
・CITY TEA團圓紅豆湯（原價75元）、CITY TEA暖心燒仙草（原價65元），同品項買1送1。
・!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR，情人果椰果烏龍、青茶／鮮爽蜜蘋果風味紅茶／冰荔枝寒天烏龍、青茶，原價80元至99元，2杯特價120元。

● 買2送2優惠

・舒味思萊姆口味氣泡水PET500，原價35元，買2送2。
・農心爽口海鮮烏龍麵（包），原價49元，買2送2。
・味味A炒泡麵川香椒麻風味，原價39元，買2送2。
・泰國Bento辣味魷魚（香辣口味），原價39元，買2送2。

● 食品優惠

・法國EVIAN依雲天然礦泉水PET500，原價49元，第2瓶10元。
・韓國熊津決明子茶，原價39元，買10送10。
・家樂氏格格脆、家樂氏東尼香甜玉米片，原價20元，買1送1。
・十三香烤雞翅，原價59元，第2件79折。
・御料小館美式辣雞丁，原價59元，第2件79折。
・21Plus蒜香鹽酥雞，原價59元，第2件79折。

★全家

● 全家康康五

「全家康康五」11月21日至11月23日，精選商品買1送1：

・曠世奇派萊姆葡萄雪糕，原價55元，買1送1。
・FMC天然水2.2L，原價35元，買1送1。
・辛拉麵，原價49元，買1送1。
・不倒翁金拉麵，原價49元，買1送1。

● 會員優惠

全家便利商店即日起至11月23日「會員限定優惠」，咖啡主打Let’s Café經典美式與拿鐵「任選2杯69元」、Let’s Tea仙女醇奶茶第2杯10元。飲品還有Fami Collection菊花茶、仙草飲、芬達橘子汽水「買1送1」，午后時光重乳奶茶「買2送1」，桂格黑芝麻穀飲、杏仁果燕麥飲「任選4件88元」。

甜點與冰品同樣優惠加碼，Fami!ce霜淇淋不限口味「加10元多1件」，明治北海道特濃香草牛奶雪糕「買1送1」，福樂優酪指定口味（燕麥草莓、Q果葡萄奇異果、芒果蜜桃、莓莓覆盆莓）「任選加10元多1件」。泡麵與零食則有隨緣紅燒嫩菇湯麵、浪味仙田園蔬菜風味、歐維氏榛果威化捲通通「買1送1」。

生活補給、冷藏食品也同步優惠，舒潔棉柔厚舒3層抽取衛生紙「買1送2」，高露潔全效牙齒護理專家牙膏「買1送1」；大武山鮮蛋2件139元，石安牧場動福蛋單盒329元，哈達堡蒜味香腸（5支／包）買1送1。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富自即日起至11月23日推出「限時殺」優惠，飲品、甜點、泡麵全面折扣。飲料部分，光泉調味乳290ml（果汁／麥芽／巧克力／蘋果／草莓）任選3件66元；艾洛瑪咖啡（拿鐵、黑咖啡500ml）第2件10元。

泡麵、零食多項「買1送1」，包括農心安城湯麵、阿奇儂初鹿牛奶雪糕、麥維他夾心消化餅（香草口味），通通買1送1，補貨與甜點族群都能趁機帶回。

酒類也有多種優惠，微醉沙瓦（白葡萄／葡萄乳酸）買2送1；-196°C調酒系列（雙重檸檬500ml／雙重青梅／雙重葡萄等口味）同樣「買2送1」；韓國KABREW沙瓦（生檸檬／生芒果啤／蘋果QQ啤打等）單件特價39元。海尼根500ml四入組單組特價195元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▼萊爾富優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

● 門市咖啡「買1送1」：

萊爾富即日起至11月25日，門市多款咖啡「買1送1」：

◾大杯美式，原價45元，買5送5，5折。
◾大杯鮮奶拿鐵，原價55元，買5送5，5折。
◾大杯濃萃美式，原價50元，買5送5，5折。
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵，原價60元，買5送5，5折。
◾大杯沖繩黑糖奶茶，原價50元，買1送1，5折。
◾中杯精品迦納可可，原價55元，買1送1，5折。

▲萊爾富推出咖啡優惠。（圖／業者提供）

11/18 全台詐欺最新數據

