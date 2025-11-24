　
民生消費

超商咖啡「周一限定」優惠　7-11買1送1、全家第二杯10元

▲超商星期一限定咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

對抗「藍色星期一」，超商推出周一限定咖啡優惠，還有新一波寄杯特價，全家便利商店指定咖啡「第二杯10元」，7-ELEVEN在LINE禮物電子票券買1送1，「OPENPOINT行動隨時取」周一指定咖啡兩杯99元，還有寄杯多組440元。萊爾富多款指定咖啡「買1送1」。

★7-ELEVEN

●周一咖啡日

7-11在11月每周一咖啡日，於「OPENPOINT行動隨時取」推出限定優惠：

・CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，原價75元，特價2杯99元。

・CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃風味拿鐵，原價75元，特價任2杯99元。

●OPENPOINT行動隨時取

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至11月30日新一波「黑五購物節」寄杯優惠，多組特價440元：

・特大杯濃萃拿鐵／濃萃美式，9杯440元，65折（原價75元／杯）。

・風味飲指定冰飲，8杯440元，73折（原價75元／杯）。

・青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶，11杯440元，67折（原價60元／杯）。

・香鑽水果茶，10杯440元，63折（原價70元／杯）。

・咖啡珍珠歐蕾，9杯440元，65折（原價75元／杯）。

・黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，11杯440元，67折（原價60元／杯）。

▼7-11「黑五購物節」咖啡飲品優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●LINE禮物電子票券

・大杯冰特選美式，買1送1，5折（原價65元／杯）⭢點此購買

・大杯冰精品馥芮白，2杯120元，5折（原價120元／杯）⭢點此購買

▲全家便利商店推出周一限定優惠。（圖／業者提供）

★全家

・大杯單品美式，2杯110元，5.5折（原價每杯100元）。

・大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價每杯110元）。

・大杯特濃美式2杯65元，6折（原價每杯55元）。

・大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價每杯65元）。

★萊爾富

●即日起至11月25日門市優惠：

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元／杯）。

・特大杯拿鐵，買1送1，5折（原價70元／杯）。

・醇脆黑糖拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・燕麥奶拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，5折（原價79元／杯）。

・大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・大杯巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價79元／杯）。

●即日起至12月23日：

・大杯美式450杯1萬元，49折（原價45元／杯）。

・大杯拿鐵350杯1萬元，5.2折（原價55元／杯）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

超商咖啡優惠咖啡優惠超商優惠7-11全家

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

