　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女騎士忘拔鑰匙機車被騎走　竊賊「圖方便」南港騎到內湖丟棄

記者張君豪／台北報導

北市南港警方在10月29日接獲女性騎士報案，被害人聲稱機車停放路邊，因忘記拔鑰匙，不久後遭竊，警方獲報後短短2小時內於內湖區新民路附近尋獲遭竊機車。警方除通知車主領回車輛，也持續循線追查涉案嫌疑人，最終於11月5日通知陳姓涉案人到案說明。

▲陳男貪圖方便騎乘他人機車，遭警方依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男貪圖方便騎乘他人機車，遭警方依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

南港分局玉成派出所表示，女車主報案稱其愛車被人騎走，員警立即調閱周邊監視器影像，發現該車遭竊後不久即被丟棄在內湖區新民路旁。警方前往現場查處，並由鑑識人員採證，通知車主領回，車主見愛車完好無損，對警方迅速偵辦深表感謝。

▲陳男貪圖方便騎乘他人機車，遭警方依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方後續追查影像發現，竊嫌棄置車輛後步行離開，隨後改騎另輛機車離去。經比對車籍資料，警方發現該輛機車的車主即為偷車賊本人，遂通知其到案。陳男（51歲）到案時坦承犯行，辯稱當日因找不到自己的機車，見被害人機車鑰匙放在前置物箱內，一時貪圖方便就將車騎走。警方詢後依竊盜罪嫌將全案函送士林地檢署偵辦。

南港分局分局長許城銘提醒，民眾停放汽機車時務必確認鑰匙已拔除並隨身攜帶，以免給予竊賊可乘之機。呼籲民眾勿因一時方便而以身試法。警方將持續強化查緝，守護市民財產安全。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／熊本規模5.7地震！　最大震度5+
好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看
快訊／全聯開出千萬發票！　門市曝光
獨／「最強小火鍋」首家24小時門市　全日不打烊
黃國昌喊北市6席全壘打　國民黨堅持單獨過半：兄弟登山各自努力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄垃圾山再現！旗山也淪「廢棄物天堂」　環保局怒追幕後黑手

照顧老父母直到過世竟然挨告　長兄控么弟+姪女私吞遺產被打臉

洩密2奈米技術！台積電3內鬼工程師「供詞前後不一」　延押2個月

國3嘉義段3車連環撞！駕駛沒注意施工回堵肇禍　4人受傷

女騎士忘拔鑰匙機車被騎走　竊賊「圖方便」南港騎到內湖丟棄

台20線軍卡衝出圍籬！擋風玻璃碎毀釀2士官傷　28歲男疑恍神肇禍

苗栗翁疑遭2酒友毆死！嫌犯互咬「他幹的」　強盜殺人罪送辦

勤益科大學生搭電梯「卡1、2樓間」　原因曝光：油氣濃度過高

黃子佼確定逃囚？收藏2259部少女淫片改判緩刑　高檢署回應了

闆娘遇假投資詐騙！衝銀行匯錢30萬險飛了　潮州警急阻詐

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

高雄垃圾山再現！旗山也淪「廢棄物天堂」　環保局怒追幕後黑手

照顧老父母直到過世竟然挨告　長兄控么弟+姪女私吞遺產被打臉

洩密2奈米技術！台積電3內鬼工程師「供詞前後不一」　延押2個月

國3嘉義段3車連環撞！駕駛沒注意施工回堵肇禍　4人受傷

女騎士忘拔鑰匙機車被騎走　竊賊「圖方便」南港騎到內湖丟棄

台20線軍卡衝出圍籬！擋風玻璃碎毀釀2士官傷　28歲男疑恍神肇禍

苗栗翁疑遭2酒友毆死！嫌犯互咬「他幹的」　強盜殺人罪送辦

勤益科大學生搭電梯「卡1、2樓間」　原因曝光：油氣濃度過高

黃子佼確定逃囚？收藏2259部少女淫片改判緩刑　高檢署回應了

闆娘遇假投資詐騙！衝銀行匯錢30萬險飛了　潮州警急阻詐

快訊／日本熊本縣規模5.7地震　最大震度5弱

高雄垃圾山再現！旗山也淪「廢棄物天堂」　環保局怒追幕後黑手

Merry ChristMARS　台北戰神主場聖誕派對登場

超級英雄「死侍」現身泰源國小　成功分局創意宣導吸睛又有效

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

照顧老父母直到過世竟然挨告　長兄控么弟+姪女私吞遺產被打臉

慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

拉麵店「為何常見自助點餐機？」　網點出3原因

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓業者提升防搶戰力

好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看！移動電視、A4和牛入列

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

社會熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

高雄海霸王驚悚畫面曝　堆高機司機活活摔死

即／黃子佼藏未成年性影像案　二審改判1年半

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

台大學霸毒販　遭通緝40年查扣上億資產

即／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒搶救無效亡

獨／開補習班當後宮　2名國中女生為他墮胎

即／國1南下343.8k大小車追撞！高科至岡山雙向封閉

人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

57歲爸猝死廈門！兒拒認屍　友心疼曝真實為人

更多熱門

相關新聞

外國人瘋搶台灣機車！這國狂掃貨暴增29倍

外國人瘋搶台灣機車！這國狂掃貨暴增29倍

台灣擁有超過1400萬輛機車，素有「機車王國」之稱，在國際市場上也逐漸展現出口實力。根據車輛公會最新統計數據，今年1至9月台灣機車出口總額達49.02億元，其中，日本穩坐台灣機車最大的出口市場，尤其對澳洲出口額較去年同期大增2921.36%，來到2.4億元，成為今年最大驚喜。

雜貨店老闆騎車回家　「跨雙黃線逆向」對撞機車

雜貨店老闆騎車回家　「跨雙黃線逆向」對撞機車

即／台中機車自撞小貨車　騎士頭部重創不治

即／台中機車自撞小貨車　騎士頭部重創不治

花蓮19歲騎士摔BMW車底！20天後傷重不治

花蓮19歲騎士摔BMW車底！20天後傷重不治

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

關鍵字：

南港警分局機車竊案

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

即／習近平晚間與川普通話

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面