女騎士忘拔鑰匙機車被騎走　竊賊「圖方便」南港騎到內湖丟棄

記者張君豪／台北報導

北市南港警方在10月29日接獲女性騎士報案，被害人聲稱機車停放路邊，因忘記拔鑰匙，不久後遭竊，警方獲報後短短2小時內於內湖區新民路附近尋獲遭竊機車。警方除通知車主領回車輛，也持續循線追查涉案嫌疑人，最終於11月5日通知陳姓涉案人到案說明。

▲陳男貪圖方便騎乘他人機車，遭警方依竊盜罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

南港分局玉成派出所表示，女車主報案稱其愛車被人騎走，員警立即調閱周邊監視器影像，發現該車遭竊後不久即被丟棄在內湖區新民路旁。警方前往現場查處，並由鑑識人員採證，通知車主領回，車主見愛車完好無損，對警方迅速偵辦深表感謝。

警方後續追查影像發現，竊嫌棄置車輛後步行離開，隨後改騎另輛機車離去。經比對車籍資料，警方發現該輛機車的車主即為偷車賊本人，遂通知其到案。陳男（51歲）到案時坦承犯行，辯稱當日因找不到自己的機車，見被害人機車鑰匙放在前置物箱內，一時貪圖方便就將車騎走。警方詢後依竊盜罪嫌將全案函送士林地檢署偵辦。

南港分局分局長許城銘提醒，民眾停放汽機車時務必確認鑰匙已拔除並隨身攜帶，以免給予竊賊可乘之機。呼籲民眾勿因一時方便而以身試法。警方將持續強化查緝，守護市民財產安全。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝 疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝 總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」