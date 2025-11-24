外國人瘋搶台灣機車！最大買家日本已砸11億　這國狂掃貨暴增29倍

▲台灣機車品牌出口遍及亞洲、歐洲與大洋洲，逐步打開全球能見度。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台灣擁有超過1400萬輛機車，素有「機車王國」之稱，在國際市場上也逐漸展現出口實力。根據車輛公會最新統計數據，今年1至9月台灣機車出口總額達49.02億元，其中，日本穩坐台灣機車最大的出口市場，尤其對澳洲出口額較去年同期大增2921.36%，來到2.4億元，成為今年最大驚喜。

日本長期為台灣機車最主要的出口國，前9月出口總額已達11.18億元，占整體出口的22.82%，與去年同期相比大幅成長51.73%，展現台灣機車在日本市場的持續競爭力。西班牙則以8.68億元位居第二，年增243.96%；義大利出口額為5.78億元，年增幅95.46%，居第三位。

第四名則是以色列，儘管仍列前五大出口市場，但出口額為2.44億元，較去年減少36.69%，顯示需求走緩。而今年表現最為突出的市場當屬澳洲，累計出口額2.41億元，成長高達2921.36%，一舉躍升至第五位，成為今年最亮眼的出口新興市場之一，也顯示台灣機車在海外市場的接受度正逐漸打開更多可能性。

在單月表現方面，今年9月的機車出口額為4.26億元，年減39.44%，成為近月罕見的明顯下滑月份。不過觀察長期趨勢，台灣機車在多個主要與新興市場均持續保持成長動能。

出口數量方面，前9月累計外銷量達16.91萬輛，年增10.21%；9月單月出口數量為1.73萬輛，較去年同期成長6.04%。分國別來看，阿拉伯聯合大公國為最大出口量市場，共計4.66萬輛，成長51.55%；第二為馬達加斯加，3.03萬輛，增幅40.19%；第三為日本，出口2.08萬輛，年增43.62%。

綜觀整體，儘管台灣機車外銷總額略有下滑，仍顯示出在國際市場的穩固布局與競爭力，特別是在日本、澳洲與歐洲市場的持續成長，反映出台灣品牌在動力科技、產品設計與品質控制方面逐步獲得國際市場青睞，也為後續拓展更多國家打下良好基礎。

