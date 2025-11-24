美26州在台設立辦事處　林佳龍喊「只是剛開始」：台美關係快速提升

▲外交部長林佳龍（中）、ASOA會長嚴樹芬（右）、AIT副處長梁凱雯（左）出席「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍今（24日）出席「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」時表示，很高興看到26州及關島在台灣設立共26個辦事處，其中超過一半是在過去3年內設立或重新設立，顯見台灣與美國關係快速提升，特別是在投資貿易方面。林佳龍相信，台美關係只是剛開始，台灣投資美國隊，美國投資台灣隊，期待在AIT推動下，台美關係蓬勃發展。

外交部與「美國各州政府辦事處協會」（American State Offices Association, ASOA）今（24日）晚間於君悅飯店合辦「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」（MOFA and ASOA Appreciation Reception），外交部長林佳龍、ASOA會長嚴樹芬、美國在台協會副處長梁凱雯均到場致詞。

林佳龍致詞時表示，感謝ASOA長期與外交部密切合作，除了協助接待來自美國各州的訪團外，也共同推動台灣與美國各州在經貿、投資、教育、文化及觀光等領域的合作。ASOA內部更設有高科技、農業食品類及生物科技委員會，促進美國各州與台灣在相關領域的資訊交流分享與招商，對拓展雙方經貿交流貢獻良多，為台美關係搭起最好的橋樑。

林佳龍提到，他去年上任後發現有這麼好的組織，就跟外交部同仁講，有重要活動要請ASOA一起參加，現在23+1，又增加好幾個，來參加外交部主辦的國慶酒會與春宴，也很高興看到26州及關島在台灣設立共26個辦事處，其中超過一半是在過去3年內設立或重新設立，顯見台灣與美國關係快速提升，特別是在投資貿易方面。

林佳龍指出，今年也接待許多由州長及總督率領的訪台團，包括由亞歷桑納州、阿拉斯加州、懷俄明州、田納西州及北卡羅萊納州州長及關島總督率領的6個代表團。另外還有佛羅里達州副州長訪團，以及來自印第安納州、密西根州等12個州的參、眾議員訪團，和美國各州州長、州政府議會各級代表訪問台灣，展現台美深厚友誼，感謝ASOA協助。

林佳龍表示，去年美國是台灣第二大貿易夥伴，台灣則是美國第七大貿易夥伴，台灣對美投資金額超過台灣整體對外投資金額的4成，美國已成為台灣最大的投資對象。近年台美經貿互動也越來越多元，例如「美國館」睽違7年，今年再次於台北國際旅展盛大展出，展現美國各州多元文化的魅力，更贏得今年旅展的最佳人氣獎。

林佳龍相信，台美關係只是剛開始，台灣投資美國隊，美國投資台灣隊，期待在AIT推動下，台美關係蓬勃發展，也開心看到州的層次更緊密結合。在感恩節前夕，感謝ASOA、AIT及各公協會長期以來對台美友誼的支持。未來，外交部將繼續與大家攜手合作，強化台美之間的夥伴關係。

嚴樹芬說，ASOA自2022年的10個州快速成長到今天的23個州，明年一定可以期待有更多美國的州加入，象徵台美合作版圖將會持續擴大。

梁凱雯致詞指出，2025年是美台商務關係極為亮眼的一年，包括美國企業在台宣布的投資金額達到1000億美元以上，破紀錄，且有超過20個州派代表團來台尋求商機與投資機會，近期還有新的州政府辦事處加入ASOA，這就是ASOA成效最好的證明。

在台美農業互動上，梁凱雯提到，美國去年向台灣出口近40億美元的食品與農產品，使台灣成為美國第8大農產品出口市場，美國館今年也已在食品展創造出超過1300萬美元的商機，並吸引超過10個州的辦公室參與。