政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美26州在台設立辦事處　林佳龍喊「只是剛開始」：台美關係快速提升

▲▼外交部長林佳龍、美國各州政府辦事處協會（American State Offices Association, ASOA）會長嚴樹芬、美國在台協會副處長梁凱雯出席「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」（MOFA and ASOA Appreciation Reception）。（圖／記者莊喬迪攝）

▲外交部長林佳龍（中）、ASOA會長嚴樹芬（右）、AIT副處長梁凱雯（左）出席「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍今（24日）出席「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」時表示，很高興看到26州及關島在台灣設立共26個辦事處，其中超過一半是在過去3年內設立或重新設立，顯見台灣與美國關係快速提升，特別是在投資貿易方面。林佳龍相信，台美關係只是剛開始，台灣投資美國隊，美國投資台灣隊，期待在AIT推動下，台美關係蓬勃發展。

外交部與「美國各州政府辦事處協會」（American State Offices Association, ASOA）今（24日）晚間於君悅飯店合辦「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」（MOFA and ASOA Appreciation Reception），外交部長林佳龍、ASOA會長嚴樹芬、美國在台協會副處長梁凱雯均到場致詞。

林佳龍致詞時表示，感謝ASOA長期與外交部密切合作，除了協助接待來自美國各州的訪團外，也共同推動台灣與美國各州在經貿、投資、教育、文化及觀光等領域的合作。ASOA內部更設有高科技、農業食品類及生物科技委員會，促進美國各州與台灣在相關領域的資訊交流分享與招商，對拓展雙方經貿交流貢獻良多，為台美關係搭起最好的橋樑。

林佳龍提到，他去年上任後發現有這麼好的組織，就跟外交部同仁講，有重要活動要請ASOA一起參加，現在23+1，又增加好幾個，來參加外交部主辦的國慶酒會與春宴，也很高興看到26州及關島在台灣設立共26個辦事處，其中超過一半是在過去3年內設立或重新設立，顯見台灣與美國關係快速提升，特別是在投資貿易方面。

▲▼外交部長林佳龍出席外交部與「美國各州政府辦事處協會」（American State Offices Association, ASOA）合辦的「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」（MOFA and ASOA Appreciation Reception）。（圖／記者莊喬迪攝）

林佳龍指出，今年也接待許多由州長及總督率領的訪台團，包括由亞歷桑納州、阿拉斯加州、懷俄明州、田納西州及北卡羅萊納州州長及關島總督率領的6個代表團。另外還有佛羅里達州副州長訪團，以及來自印第安納州、密西根州等12個州的參、眾議員訪團，和美國各州州長、州政府議會各級代表訪問台灣，展現台美深厚友誼，感謝ASOA協助。

林佳龍表示，去年美國是台灣第二大貿易夥伴，台灣則是美國第七大貿易夥伴，台灣對美投資金額超過台灣整體對外投資金額的4成，美國已成為台灣最大的投資對象。近年台美經貿互動也越來越多元，例如「美國館」睽違7年，今年再次於台北國際旅展盛大展出，展現美國各州多元文化的魅力，更贏得今年旅展的最佳人氣獎。

林佳龍相信，台美關係只是剛開始，台灣投資美國隊，美國投資台灣隊，期待在AIT推動下，台美關係蓬勃發展，也開心看到州的層次更緊密結合。在感恩節前夕，感謝ASOA、AIT及各公協會長期以來對台美友誼的支持。未來，外交部將繼續與大家攜手合作，強化台美之間的夥伴關係。

嚴樹芬說，ASOA自2022年的10個州快速成長到今天的23個州，明年一定可以期待有更多美國的州加入，象徵台美合作版圖將會持續擴大。

梁凱雯致詞指出，2025年是美台商務關係極為亮眼的一年，包括美國企業在台宣布的投資金額達到1000億美元以上，破紀錄，且有超過20個州派代表團來台尋求商機與投資機會，近期還有新的州政府辦事處加入ASOA，這就是ASOA成效最好的證明。

在台美農業互動上，梁凱雯提到，美國去年向台灣出口近40億美元的食品與農產品，使台灣成為美國第8大農產品出口市場，美國館今年也已在食品展創造出超過1300萬美元的商機，並吸引超過10個州的辦公室參與。

相關新聞

中共官媒指日台交流協會「媚日」　林佳龍：戰狼語言

中共官媒指日台交流協會「媚日」　林佳龍：戰狼語言

央視新媒體《玉淵譚天》將日中關係緊張矛頭指向日台交流協會，更聲稱日本砸131億日圓在台搞媚日宣傳、要建立媚日份子。對此，外交部長林佳龍今（24日）指出，用這種戰狼式語言、粗暴批評，都涉及到情緒性攻擊，「我們也不知道他在講什麼」。

美國會建議台資助菲升級軍事基地　林佳龍：研究強化台菲日安全關係

美國會建議台資助菲升級軍事基地　林佳龍：研究強化台菲日安全關係

川普烏俄28點和平計畫　外交部：台灣反對大國武力擴張領土

川普烏俄28點和平計畫　外交部：台灣反對大國武力擴張領土

林佳龍：台灣企業家常自掏腰包　只為挺台灣外交

林佳龍：台灣企業家常自掏腰包　只為挺台灣外交

外交部：中國致函聯合國內容蠻橫無理　且違反《聯合國憲章》

外交部：中國致函聯合國內容蠻橫無理　且違反《聯合國憲章》

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

