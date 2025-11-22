公路客運虧慘「路線狂減108條」　爭取合理成本調13%+司機加薪5千

▲公路客運營收較疫情前仍衰退逾3成，6年來已停駛108條路線。（資料示意圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

公路客運營運仍未擺脫谷底，今年1月到9月載客人數較疫情前衰退37.41%、營收下滑38.30%，路線停駛和減少高達108條，客運公會11月中已向公路局提出運價檢討，申請涉及虧損補貼的「合理成本」調高13%，也爭取公路局補貼公路客運駕駛底薪加薪5千元。公路局表示，目前正依程序進行初審作業。

根據公路局統計，疫情前2019年公路客運路線有637條，載客人數1億2841萬4214人次，客運收入118億4687萬4002元，疫後客運業經營仍尚未復原，2024年公路客運路線剩539條，載客人數8075萬3028人次，客運收入72億1207萬4493元，相較疫情前，客運營收大幅減少39.1%，客運人次也衰退降幅約37.1%，公路客運路線也停駛和減少98條。

今年1月到9月公路客運持續出現停駛潮，路線再縮減剩529條，比起疫情前再減少108條，載客人數5982萬7633人次，累計營收54億3453萬6137元，相較2024年1月到9月累計載客人數6034萬7285人次，雖持續下滑0.86%，累積營收53億7892萬5170元，略為成長1.03%，但仍比疫情前2019年1月到9月同期載客人數衰退37.41%、營收依舊下滑38.30%，尚未擺脫谷底。

由於客運業營收和載客量回不去疫情前，加上各項經營成本高漲，根據法規規定，公路客運除遇有特殊情形外，運價可每2年檢討1次，由於上次公路客運調漲為2023年5月，由政府補貼漲幅凍漲票價，客運公會11月中也再度啟動運價調整檢討和申請。

中華民國公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田表示，此次運價檢討有三大重點，首先是票價調漲部分，因乘客部分回流，根據最新運價試算，票價的漲幅約不到1元，該部分考量減少對消費者的影響，公路客運將自行吸收；第二大重點則是涉及虧損補貼的「運價合理成本」，該部分將提出由現行平均每車公里合理成本45.851 元調高至51.977元/車公里。

謝界田指出，雖然公路客運提出運價「合理成本」調高至近52元，但相繼新竹市、桃園市給予公車合理成本57元仍低，更不用說合理成本更高的雙北，主要是目前公路客運的經營人事成本、設備折舊等相較過去已增加許多。

謝界田表示，第三個重點則是考量公路客運駕駛缺員嚴重，公會也已向公路局提案爭取補貼公路客運駕駛底薪加薪5千元，目前六都針對市區公車駕駛皆有補助加薪，並把加薪補貼算在運價合理成本中，等於包含在票價內，但公路客運卻沒有，公路客運也不希望加薪幅度反映在票價讓消費者負擔，因此提出由公路局直接補貼駕駛底薪加薪5千元，且排除已領地方政府補助薪資駕駛，避免重複補貼。

根據公路局今年11月統計，公路客運駕駛缺員達671位，市區客運缺員1344位駕駛，合計整體客運和公車缺員共2015位駕駛。

謝界田指出，因六都對公車駕駛都有補貼加薪，導致公路客運駕駛可能因此轉往六都開公車，且客運行駛時間長，年輕人投入公路客運較少，加上資深駕駛退休，即便公路局補貼協助客運業徵才，但徵才進來的速度比不上流失速度，要如何留才，唯有加薪提高待遇，才能吸引人才投入公路客運。

公路局表示，客運成本及運價依規定每2年檢討1次，一般公路客運運價調整交通部前於112年5月17日核定，迄今已屆滿2年，客運全聯會於2025年11月11日提報公路局運價調整案，公路局刻正依程序進行初審作業，後續完成初審作業後，再依程序提送本局公路客運審議會進行審查，通過後陳報交通部由費率審議委員審議核准。