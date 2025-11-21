國光客運3度欠薪　公路局開罰9萬、評估停駛2路線

▲國光客運今年三度欠薪遭公路局開罰。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

國光客運今年8月底和9月初陸續停駛南部14條路線後，昨(20日)再傳出薪水只發一半，這已是國光客運今年第3度拖欠員工薪資。國光客運稱，因資金調度作業不及，今天會將差額全數補足。公路局則表示，將依照公路法對國光客運開罰9萬元，並評估1到2條路線特定期間停止營運，要求國光提出財務改善方案。

有任職逾10年的國光客運員工在社群爆料，國光客運11月發薪日僅先匯「一半薪水」，卻未對外說明。員工更透露，國光客運欠很多廠商款項，輪胎更新、車輛清洗的洗衣粉都出現資金缺口，南部停駛後的員工資遣費也還發放，勞保扣款卻沒繳勞保費，政府運價津貼也延遲發放。

公路局表示，有關國光客運公司11月20日薪資僅發放半薪之情事，公路局已立即要求該公司必須保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，應確實將所有薪資發放入帳，經該局積極協調國光客運公司可於今日完成剩餘薪資全額發放。

公路局強調，國光客運公司再次發生薪資未如期發放之情事，為避免影響員工及駕駛人權益之情事再次發生，公路局將依公路法規定處最高9萬元罰鍰，並評估1至2條路線於特定期間停止營運，並限期要求該公司提出具體財務改善方案，以確實改善公司財務狀況並提升路線經營效益。

公路局也進一步表示，本案國光客運所面臨問題，該局已請轄屬台北區監理所密切掌握且優先主動聯繫協助，以保障公司駕駛員工權益並維持民行不中斷。