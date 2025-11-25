周玉蔻轟林飛帆：只寄國防小橘書有什麼用　不擔心最後變垃圾山？

▲國防部公布新版「全民國防手冊」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

國防部推出新版全民國防手冊19日印製1100萬本分4批次普發每家戶，印製、運送、發放等3項作業經費共約6447萬餘元，平均一本約5.86元。對此，媒體人周玉蔻24日表示，請問國安會副祕書長林飛帆和林飛帆的啦啦隊們，要如何讓每個台灣人都願意看這本小冊子？下一步家家戶戶著手執行，驗證的計劃是什麼？如果沒有，只是寄小冊子有什麼用？這跟自晦有什麼差別？不擔心小橘書最後變成橘色大垃圾山嗎？

周玉蔻表示，逆風一下！小橘書「台灣全民安全指引」，贏來同溫層一片歡呼，但是，摸著良心說，一般民眾會仔細看完全文後，乖乖按照指示做好準備嗎？

周玉蔻表示，拜託！林飛帆和林飛帆的長官們，發指引容易，發完以後的老少婦孺全台公民識讀、溝通、演練及年復一年的準備呢？

周玉蔻說，鄰長、里長、區長，地方縣市政府、首長，各級民代，學校、社團的整備閱讀小橘書的課程、講師、地點設計的如何了？安排的怎麼樣？

周玉蔻認為，這可不是文青時尚，也不是幾個外國代表處響應，就像AI生成影片一樣，一夜之間台灣人民全都就能吸收、接受上手實踐的事。

周玉蔻質疑，請問林飛帆和林飛帆的啦啦隊們，要如何讓每一個台灣人都願意看、耐心看、有時間看、有心情看，看的懂這本小冊子？下一步穿透全民腦袋進而人人、家家戶戶著手執行，驗證的計劃是什麼？

周玉蔻批評，如果沒有，只是寄小冊子有什麼用？以為全台灣人都台大畢業，都留學過英國嗎？這跟自晦有什麼差別？不擔心小橘書最後變成橘色大垃圾山嗎？

周玉蔻提到，自己特別要挑戰民進黨立委和黨公職人員，現在立刻請你們上一堂「台灣全民安全指引」白話文解說課，有幾個人可以做到？

周玉蔻指出，自己承認，看了電子版，看到一半，就覺得很煩，要買東西？錢呢？當然不是說我自己！拜託，花了多少經費是一回事，這不是論文，這事關每一個人民！人間煙火一下總可以吧。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）