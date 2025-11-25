痛批吳怡農馬後炮批評大罷免操盤手　楊蕙如：投票前屁都不敢放

▲吳怡農。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

已表態投入台北市長選戰的吳怡農24日專訪提到「如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，傳統政黨其實無意中，已經跟社會大眾有些脫鉤」。此言論一出引起民進黨支持者不滿，卡神楊蕙24日痛批，有本事就在大罷免之前反對，忠言逆耳「像王世堅或是我這樣」，無懼壓力講真相，才值得尊重，吳怡農投票前屁都不敢放，被32比0完封後為了選台北市長幻想，口出狂言批評同志，叫戰名嘴、放馬後炮，超無恥。

吳怡農24日接受節目《新聞放鞭炮》專訪，主持人周玉蔻過程中提到「2023年立委補選吳怡農5000票輸給王鴻薇的一仗，明明可以贏，但為什麼要這麼佛系的打法？很多支持者因為這件事不支持你選台北市長，這個評價公平嗎」？吳怡農直言，自己當然不認同，因為大家的分析錯誤了，很多名嘴甚至黨內的操盤手，可能太久沒有去了解或是不願意去看清楚台北市選民結構，佛打法沒有錯，而且差一點贏。

吳怡農強調，但是為什麼輸呢？自己必須導正大家的誤會，依照當時媒體人的說法，當時選法根本沒機會、應該是炮灰、應該是大敗，但其實他一直是領先的，但自己必須承認，做錯一件事情，就是沒有提早讓這些媒體人、名嘴了解自己的分析與策略，在中山松山選區，也是台北市的縮影，在這個地方訴求必須是理性的，避免挑起藍綠對抗仇恨，因為選區結構就是基本盤是藍大於綠，這是要面對的競爭現實。

吳怡農認為，如果這些黨內的操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免也不會有這樣的結果，清楚看到了催出6成投票率，結果是不同意大於同意票，「我們沒有爭取到社會的支持」，而且判斷差了多少？有些比較資深的聲音在大罷免上的判斷百分之百的大錯特錯，以為至少罷免十幾席，投票前已經有很多操盤手在面試補選區的候選人，結果差這麼多，所以傳統的政黨其實無意中，這麼多年下來，已經跟社會大眾有一些脫鉤了，這是所有政黨面臨的危機，周玉蔻則直言「你不夠勇敢，什麼傳統政黨，就是你們民進黨」。

對此，楊蕙如痛批，吳怡農放馬後炮批評大罷免大失敗的操盤手，讓自己很不屑這個人，覺得這個人很下作。你有本事就在大罷免之前反對，忠言逆耳「像王世堅、林右昌或是我這樣」，無懼壓力講真相，才值得基本的尊重。

楊蕙如表示，吳怡農這種投票前屁都不敢放，被32比0完封之後為了要選台北市長的幻想，口出狂言批評同志，叫戰名嘴、放馬後炮，超無恥。

楊蕙如直言，以前只是覺得這個人是活在自己世界的草包，現在才發現是沒有下限、極度自私、自以為是，比較好奇這種自以為是王子的廢棄物，到底有誰會支持？