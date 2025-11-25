　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

等嘸行政院版《財劃法》試算表　賴士葆：莊翠雲說算不出金額

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院程序委員會今（25日）是否將行政院版《財劃法》修正草案列入議程受到政壇關注，因為國民黨日前已要求財政部長莊翠雲提供「試算表」再決定是否要付委審查。但藍委賴士葆今表示，昨天部長（指莊翠雲）打電話給他說算不出來，但國民黨講的很清楚，試算表一定要出來，他雖然不是黨團幹部，不過認為付委機率不高。

立法院長韓國瑜21日曾找行政院秘書長張惇涵、莊翠雲、國民黨籍前後任立法院財委會召委林思銘、賴士葆就行政院版《財劃法》修正草案交換意見，民進黨團「三長」柯建銘、鍾佳濱、陳培瑜也與會，但會後陳與賴的對外說法有出入。賴士葆強調，當天只有一個結論，就是要財政部先提供依新法可以分到各縣市的金額是多少，包括統籌分配稅款、一般補助款、與計劃補助款，莊翠雲答應25日會提供資料，再來討論要不要付委審查。

對此，賴士葆25日受訪時表示，昨天部長打電話給他說算不出來。賴認為，沒有就是閉門造車，國民黨講的很清楚，試算表一定要出來，要根據行政院的版本，多少錢才來討論，「我不是黨團幹部，但是認為他們付委機率不高」，就看政院如何溝通，而民眾黨表明不給過，「2個禮拜前通過黨團版本卻不實施，（付委）是自打嘴巴嗎？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／統一發票開獎！千萬獎號碼出爐
「依偎」鄰棟26年！　信義路大樓100%同意都更將重建
柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌
打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了
人妻劈2男　小王「71歲老翁」強到她腿軟
Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」
快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」　他驚恐：百萬違約金阿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

川習通話傳談及台灣　總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

王義川：我就是台灣國立委　藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

藍白聯手！院版財劃法付委卡關　藍黨團：先施行新版才有討論空間

柯文哲要啟動「土城十講」　綠黨團：向收容人講話的確也是起點…

曝柯文哲啟動「土城十講」　黃國昌掛保證：絕不像賴清德講不下去

鄭麗文嗆民進黨破壞民主　綠酸：稱「共軍圍台是保護台灣」的才是

鏡再爆收錢質詢內幕鍾佳濱要檢調釐清　黃國昌批：水準之低

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

川習通話傳談及台灣　總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

王義川：我就是台灣國立委　藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

藍白聯手！院版財劃法付委卡關　藍黨團：先施行新版才有討論空間

柯文哲要啟動「土城十講」　綠黨團：向收容人講話的確也是起點…

曝柯文哲啟動「土城十講」　黃國昌掛保證：絕不像賴清德講不下去

鄭麗文嗆民進黨破壞民主　綠酸：稱「共軍圍台是保護台灣」的才是

鏡再爆收錢質詢內幕鍾佳濱要檢調釐清　黃國昌批：水準之低

快訊／台股收盤大漲407.93點　台積電漲40元至1415

快訊／財神爺來了！　統一發票9、10月千萬特別獎號碼出爐

男團FEniX回來了！　「南法街頭嗨跳」帥到遊客暴動

83歲嬤遭撞躺ICU搶命！無照男落跑4hrs 落網　拖車鉤蓋成鐵證

快訊／公費流感疫苗打掉9成「跨年前恐用罄」　疾管署增購15萬劑

《我的英雄學院》最新話封神獲超高9.9分！10年英雄故事邁終章

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

36cm最萌身高差！鍾欣凌南下見初戀「變美食之旅」　蘇見信壓力超大

高市「台灣有事」發言再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

洪言翔退出南拳媽媽1年多...宣布新動向！　單飛發新歌還要開演唱會

【關了174天】陳歐珀重獲自由！500萬交保現身

政治熱門新聞

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

陸配李貞秀稱自己非外國人　劉世芳：依法中共國籍是外國籍

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

更多熱門

相關新聞

「中華民國是台澎金馬」　卓榮泰不認同一國兩區：大陸是中共所有

「中華民國是台澎金馬」　卓榮泰不認同一國兩區：大陸是中共所有

國民黨副主席蕭旭岑日前表示，國民黨兩岸路線是中華民國「一中憲法」、「一國兩區」規定。但行政院長卓榮泰今（25日）表示，中華民國只有台、澎、金、馬，在這裡有效的行使民主政治，至於大陸那個土地 ，是中華人民共和國所有，它的治權、統治權都在那裡。對於民進黨立委賴瑞隆詢問是否同意「一國兩區」是統戰陷阱，而台灣任何政黨領袖講出這種話不恰當？卓榮泰說：「沒有錯。」

竹縣選戰提前開打！陳見賢林思銘徐欣瑩全表態　藍恐掀「3搶1」

竹縣選戰提前開打！陳見賢林思銘徐欣瑩全表態　藍恐掀「3搶1」

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

柯文哲復出後　藍白合格局將重造？

傳政府諾對美投資12兆　藍黨團轟違法：國人有權知道換到什麼？

傳政府諾對美投資12兆　藍黨團轟違法：國人有權知道換到什麼？

關鍵字：

賴士葆財劃法莊翠雲國民黨

讀者迴響

熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

即／習近平晚間與川普通話

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

黃明志「看上60萬健身辣模」！

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面