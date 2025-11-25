等嘸行政院版《財劃法》試算表　賴士葆：莊翠雲說算不出金額

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院程序委員會今（25日）是否將行政院版《財劃法》修正草案列入議程受到政壇關注，因為國民黨日前已要求財政部長莊翠雲提供「試算表」再決定是否要付委審查。但藍委賴士葆今表示，昨天部長（指莊翠雲）打電話給他說算不出來，但國民黨講的很清楚，試算表一定要出來，他雖然不是黨團幹部，不過認為付委機率不高。

立法院長韓國瑜21日曾找行政院秘書長張惇涵、莊翠雲、國民黨籍前後任立法院財委會召委林思銘、賴士葆就行政院版《財劃法》修正草案交換意見，民進黨團「三長」柯建銘、鍾佳濱、陳培瑜也與會，但會後陳與賴的對外說法有出入。賴士葆強調，當天只有一個結論，就是要財政部先提供依新法可以分到各縣市的金額是多少，包括統籌分配稅款、一般補助款、與計劃補助款，莊翠雲答應25日會提供資料，再來討論要不要付委審查。

對此，賴士葆25日受訪時表示，昨天部長打電話給他說算不出來。賴認為，沒有就是閉門造車，國民黨講的很清楚，試算表一定要出來，要根據行政院的版本，多少錢才來討論，「我不是黨團幹部，但是認為他們付委機率不高」，就看政院如何溝通，而民眾黨表明不給過，「2個禮拜前通過黨團版本卻不實施，（付委）是自打嘴巴嗎？」