生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北警全力以赴　打造頂尖緝毒菁英隊伍

毒品,喪屍菸彈,緝毒,毒品防治,無毒家園,新北警察（圖／新北市政府警察局提供）

▲新北警查獲1172塊海洛因磚。

圖、文／新北市政府警察局提供

當新興毒品一而再、再而三的轉換形式，偽裝成市售糖果餅乾、香菸、奶茶包或各種零食，並增加水果風味，標榜「香甜、放鬆、新潮」等口號，吸引大量青少年、學生族群購買、施用時，殊不知毒品危害早已深入社會深處；又近期俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯類毒品屢遭濫用，施用毒品後駕車肇事案件頻傳，令全國民眾深惡痛絕，危害社會治安甚鉅，新形態毒品犯罪手法不斷翻新，警方在查緝、防制毒品上的各項作為，必須與時俱進，是一個沒有假期的艱鉅任務，考驗著緝毒團隊的智謀及執行力。

成立毒品查緝溯源中心 強化查緝毒品效能
新北市於民國95年即成立「毒品危害防制中心」（毒防中心），秉著「反毒、緝毒、戒毒、拒毒」四大目標，整合警政、社政、衛政、教育、勞政等資源，從前端預防宣導至末端處遇扶助，加以警力強力查緝作為，期能減少毒品新生人口；為建構更完善的反毒網絡，在民國106年宣布啟用「毒品防治辦公室」(毒防辦)，並同步在警察局成立「毒品查緝溯源中心」，下設「策略研析組」及「查緝行動組」，以專人、專責加強毒品防制深度與強度，強化打擊毒品的策略布局及查緝力道。

策略研析組 查緝行動組 專責又合作
新北市警察局刑警大隊是新北市政府刑事特業幕僚，毒品查緝溯源中心更是整個新北市緝毒工作的主要角色，具有專業性、核心位階及不可取代性，犯罪者為了躲避警方查緝，犯罪手法也變得更加多元，技術也更精進，警方必須通盤掌握毒品犯罪脈絡，才能有效遏止毒品愈加氾濫，「策略研析組」專責毒品犯罪的現況及趨勢進行分析，藉由深入審視查獲案件的時間、地點、毒品成分、施用毒品者的年齡、身分及尿液的檢驗結果，勾勒出毒品犯罪的局勢及未來走向，對毒品濫用提出示警及因應對策，扮演著「毒品查緝溯源中心」的智庫角色。

至於「查緝行動組」成員，則是「策略研析組」分析出的情資轉化為速度與執行力，包含掌握藥頭行蹤，毒品案犯嫌的執行到案，進一步向上溯源、甚至到瓦解販毒上中下游鏈結，精準度的執行與拳拳到肉的打擊威嚇作用，「毒品危害防制中心」既專責又合作的組織結構，是緝毒防制績效提升的關鍵。

毒品,喪屍菸彈,緝毒,毒品防治,無毒家園,新北警察（圖／新北市政府警察局提供）

▲▼0305擊落麻毒專案查獲各式毒品。

毒品,喪屍菸彈,緝毒,毒品防治,無毒家園,新北警察（圖／新北市政府警察局提供）

專責出現成效 緝毒績效再提升
110年10月，新北市警方破獲「1172陸上最大宗海洛因毒品走私案」，會同專案小組成員在新北市泰山區的一處倉庫內，查獲上百根空心木材，內部藏有1172塊、重439.5公斤的第一級毒品海洛因磚，外包裝還印有「雙獅地球標」字樣，黑市價格估計逾新臺幣20億元，同時逮捕7名犯嫌，一舉瓦解販毒集團，「緝毒護台」的稱號實至名歸。

113年3月間，新北警經由數據資料庫分析警察機關查獲第二級毒品大麻之重量及人次，研判國內藏有大量施用大麻之黑數，進一步窺知施用第二級毒品大麻者之習性，馬上報由臺灣高等檢察署、刑事警察局整合各地方檢察署及警察機關，執行「0305擊落麻毒專案」，查獲287件、292人、查獲大麻栽種場4處，114年9月再次實施雷霆掃毒行動，查獲涉案犯嫌70件、70人，起獲大麻等毒品1,350公克，有效挖掘全國施用大麻黑數，成效斐然。

毒品,喪屍菸彈,緝毒,毒品防治,無毒家園,新北警察（圖／新北市政府警察局提供）

▲1新北市警方破獲「1172陸上最大宗海洛因毒品走私案」。

喪屍菸彈氾濫 緝毒防制新挑戰
「依托咪酯」原屬管制藥品，為作用於中樞神經之鎮定劑，具有催眠、鎮靜、止痛之效果，用於臨床手術之靜脈麻醉，惟遭不法分子混入菸油(彈)中販售，去(113)年7、9月間，新北市發生2起員警遭毒駕犯嫌撞擊致死之悲劇，直接促使行政院於113年11月27日將依托咪酯類等相類似麻醉藥物正式公告列管為第二級毒品，為能快速辨識是類新興毒品成分，「毒品查緝溯源中心」率全國之先，在113年9月間完成「依托咪酯類毒品初篩試劑」精確度之測試及採購，並配發給第一線查緝員警使用，大幅增加緝毒力道、能量及效率。

此外，「毒品查緝溯源中心」也針對「喪屍毒品」規劃「主題式查緝」策略，除主動針對群聚施用毒品地點、毒品交易熱點及易涉毒營業場所，壓制並積極追溯毒品來源外，亦加強查緝運輸及輸入未列管原料製造依托咪酯類毒品及喪屍菸彈，俾截斷其供應來源，114年迄今(截至9月30日止)，查獲1,880件、2,005人次，混合式毒品分裝場80處，成效為全國第一。

溯毒、追人、斷金流 積極落實無毒家園願景
有效防制新型態毒品，查緝深度、打擊強度、情資廣度，三者缺一不可，新北市「毒品防治辦公室」整合市府教育局、衛生局、社會局、警察局等單位聯手，分別在預防、查緝、處遇三面向通力合作，共同辦理新型態毒品防制工作，打擊毒品犯罪是一場沒有假期的戰爭，新北警勢必全力守護治安與所有市民的健康，宣示打造新北成為無毒家園。

毒品喪屍菸彈緝毒毒品防治無毒家園新北警察

