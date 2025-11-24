　
國際

川普「政府效率部」退場？爆提早8個月解散　員工早就打包走人

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普。（圖／路透）

▲ 馬斯克與川普因《大而美法案》鬧翻，近期才稍稍破冰。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府「政府效率部」（DOGE）傳出提前解散，距離原定任期結束還有8個月。人事管理局（OPM）局長庫波（Scott Kupor）本月稍早被《路透》問及DOGE的狀態時，透露該部門已經「不存在」，不再是一個「集中實體」，但強調其核心理念仍持續在各部門間推動。

《衛報》報導，DOGE是川普上任首日簽署行政命令成立的部門，由科技富豪馬斯克及前共和黨總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）領導，原定執行至2026年7月24日，目標是推動「大規模結構性改革」。

DOGE解散傳聞最早在今年夏天傳出，政治新聞網站Politico曾於6月報導，DOGE員工已「收拾好衣物和床具」，離開自2月以來天天過夜的總部辦公室，尋找新住所。此前川普與馬斯克因《大而美法案》公然決裂，令當時的員工擔心參與政府裁員計畫可能面臨法律後果。

根據統計，截至5月已有逾20萬名聯邦員工被裁，約7.5萬人接受「買斷」優離方案。DOGE聲稱此舉節省數十億美元支出，但因缺乏公開帳目，專家無法驗證此說法。

《路透》取得的文件顯示，DOGE許多職責已由OPM接手，多名重要人力也已轉任其他政府職位。前代理主管格里森（Amy Gleason）轉任衛生部顧問，另一名高級成員特瑞爾（Zachary Terrell）出任衛生部技術長；最受關注的Airbnb共同創辦人傑比亞（Joe Gebbia）目前則受川普指派，負責美化政府網站工作。

庫波在《路透》刊出報導後則於社群平台X發文澄清，DOGE也許不再具有集中領導地位，但其核心理念仍運作良好，包括去監管化、消除浪費與濫用、重塑聯邦政府勞動力並以效率為第一優先等，強調DOGE發動了改革，而OPM等各機關會將其制度化並持續推動。

11/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業
超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日
LINE Pay Money確定12／3上線　快速通關3步達
35歲老公獨遊失聯　遺體找到了
快訊／桃園女駕駛「2度衝撞警車」！警連開8槍逮人
快訊／18化妝品驗出蘇丹紅「濃度極高」
快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋電視下殺

川普政府政府效率部DOGE解散美國裁員馬斯克

