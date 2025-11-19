大和解？王世堅讚參選桃園市長好人選　何志偉感謝：尊重黨決策

▲總統府副秘書長何志偉。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）



記者杜冠霖／台北報導

總統府副秘書長何志偉被點名選桃園市長。而過去跟何志偉有初選過節的綠委王世堅今（19日）受訪時表示，沒有所謂「堅偉大戰」，都已經過去了，何志偉年輕、勤勞也溫和，且規劃參選桃園市長已經一年多，「我認為何志偉是很好的人選」，若未來需要站台，自己一定隨傳隨到。對於王世堅的鼓勵，何志偉則回應，「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排」。

對於被點名可以選桃園，可能跟何志偉上演「堅偉大戰2.0」。王世堅今受訪時連忙澄清，沒有沒有沒有，何志偉準備比較多、比較深入，他也很適合。何志偉的個性勤勞、溫和，對桃園市政也一定的看法跟研究。何志偉規劃要去參選桃園市長，就我所知，也已經規劃一年之久，相信他不只是行動上深入桃園基層，在未來參選政見上，一定有做相當多的琢磨。

王世堅也表示，桃園市長的選舉，自己認為何志偉是很好的人選，過去就沒有所謂的「堅偉大戰」，沒有，沒有，絕對沒有，而且過去的競爭就已經過去了。至於未來若何志偉參選，是否表達支持或站台？王世堅回應，對啊，黨如果提名22縣市任何優秀人選，相信各地方一定有很強力的輔選大將，「畢竟我在台北會比較遠，但是如果有需要，只要一通知我，我絕對隨傳隨到，隨傳隨到！」

對於王世堅的鼓勵，何志偉也簡短回應，「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排」。