政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大和解？王世堅讚參選桃園市長好人選　何志偉感謝：尊重黨決策

▲▼總統府副秘書長何志偉日前至桃園明倫三聖宮參與中醫義診活動。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

▲總統府副秘書長何志偉。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

記者杜冠霖／台北報導

總統府副秘書長何志偉被點名選桃園市長。而過去跟何志偉有初選過節的綠委王世堅今（19日）受訪時表示，沒有所謂「堅偉大戰」，都已經過去了，何志偉年輕、勤勞也溫和，且規劃參選桃園市長已經一年多，「我認為何志偉是很好的人選」，若未來需要站台，自己一定隨傳隨到。對於王世堅的鼓勵，何志偉則回應，「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排」。

對於被點名可以選桃園，可能跟何志偉上演「堅偉大戰2.0」。王世堅今受訪時連忙澄清，沒有沒有沒有，何志偉準備比較多、比較深入，他也很適合。何志偉的個性勤勞、溫和，對桃園市政也一定的看法跟研究。何志偉規劃要去參選桃園市長，就我所知，也已經規劃一年之久，相信他不只是行動上深入桃園基層，在未來參選政見上，一定有做相當多的琢磨。

王世堅也表示，桃園市長的選舉，自己認為何志偉是很好的人選，過去就沒有所謂的「堅偉大戰」，沒有，沒有，絕對沒有，而且過去的競爭就已經過去了。至於未來若何志偉參選，是否表達支持或站台？王世堅回應，對啊，黨如果提名22縣市任何優秀人選，相信各地方一定有很強力的輔選大將，「畢竟我在台北會比較遠，但是如果有需要，只要一通知我，我絕對隨傳隨到，隨傳隨到！」

對於王世堅的鼓勵，何志偉也簡短回應，「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排」。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

台智光案遭控說謊　北市府批綠議員立場搖擺：反對終止子約？

台智光案遭控說謊　北市府批綠議員立場搖擺：反對終止子約？

北市警局監視器專線費率爭議，台智光不服解約告上法院，台北地院18日宣判，警察局一審敗訴，應支付5367萬餘元。民進黨北市議員何孟樺批評，市府一再宣稱已解除子約，實則處在履約爭議，台北市民為市長蔣萬安謊言治市付出代價。對此，北市府副發言人蔡畹鎣回應，何孟樺議員當初要求市府連母約都要解除，現在是反悔了嗎？目前台智光案已進入訴訟程序，市府會為市民權益依法上訴；何議員對台智光案說法立場搖擺，應給民眾明確交代，若反對捍衛市民權益，就請大聲說出來。

蕭旭岑喊「一國兩區」稱蔡英文先講的　綠曝實情：別再牽拖

蕭旭岑喊「一國兩區」稱蔡英文先講的　綠曝實情：別再牽拖

鄭麗文：藍白合作不能再打心中小算盤　不因遊戲規則而鷸蚌相爭

鄭麗文：藍白合作不能再打心中小算盤　不因遊戲規則而鷸蚌相爭

堅偉大戰已過去　王世堅：何志偉早規劃選桃園、需站台「我隨傳隨到」

堅偉大戰已過去　王世堅：何志偉早規劃選桃園、需站台「我隨傳隨到」

國民黨高喊「一國兩區」　綠觀察藍白會：看民眾黨是否照單全收

國民黨高喊「一國兩區」　綠觀察藍白會：看民眾黨是否照單全收

何志偉王世堅桃園市長2026選舉民進黨

