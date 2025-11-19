堅偉大戰已過去　王世堅：何志偉早規劃選桃園、需站台「我隨傳隨到」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局2026縣市長大選，總統府副秘書長何志偉、立委王義川被點名選桃園市長。而過去跟何志偉有初選過節的綠委王世堅今（19日）受訪時表示，沒有所謂「堅偉大戰」，都已經過去了，何志偉年輕、勤勞也溫和，且規劃參選桃園市長已經一年多，「桃園市長的選舉，我認為何志偉是很好的人選」，雖然台北較遠，但若未來需要他站台，一定隨傳隨到。

對於被點名可以選桃園，可能跟何志偉上演「堅偉大戰2.0」。王世堅連忙澄清，沒有沒有沒有，何志偉準備比較多、比較深入，他也很適合。何志偉的個性勤勞、溫和，對桃園市政也一定的看法跟研究。何志偉規劃要去參選桃園市長，就我所知，也已經規劃一年之久，相信他不只是行動上深入桃園基層，在未來參選政見上，一定有做相當多的琢磨。

王世堅也表示，桃園市長的選舉，自己認為何志偉是很好的人選，過去就沒有所謂的「堅偉大戰」，沒有，沒有，絕對沒有，而且過去的競爭就已經過去了。

至於是否會向選對會表達沒有參選桃園的意願？王世堅笑稱，自己不用表達，「因為他們從來也沒問我啊，我自己表達的話，好像有一點在那邊一廂情願，這個不好。因為我完全沒有那個想法」。

未來若何志偉參選，是否表達支持或站台？王世堅回應，對啊，黨如果提名22縣市任何優秀人選，相信各地方一定有很強力的輔選大將，「畢竟我在台北會比較遠，但是如果有需要，只要一通知我，我絕對隨傳隨到，隨傳隨到！」

現場媒體追問，所以認為何志偉比王義川更適合？王世堅表示，自己沒有做這個比較，王義川有王義川的特色。就他了解的何志偉，因為年輕、肯學習、態度也非常謙虛，是一個很善良的孩子。由何志偉去參選也是一種奇兵。這會讓對手萬萬想不到。

王世堅提到，正如對手（張善政）也講，他不會因為選舉對手年輕，就歧視說比較沒經驗、比較沒能力。既然這麼說， 那就讓何志偉上場。

