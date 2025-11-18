何志偉甩參選市長曖昧態度　明確點出桃園發展「2個可惜」

▲總統府副秘書長何志偉。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

被視為2026年有望代表民進黨挑戰桃園市長的總統府副祕書長何志偉，一直以來面對選戰或桃園市政議題的態度都相對保守；不過，他近日接受《暐瀚觀點》專訪時，一甩過往曖昧態度，明確點出桃園發展的「兩個可惜」，他認為，桃園具備土地、人口、交通樞紐等得天獨厚條件，理應成為北台灣最具全球競爭力的城市之一，卻在關鍵時刻與台積電擦身而過，以及交通長期混亂，成為市民怨聲載道的痛點。

「桃園真的是有兩個可惜啦！」何志偉表示，第一個是台積電整個擦身而過，第二個則是交通問題；他強調，其實是可以被解決的，只要有政策工具，把排列組合重新調整，一個一個解決。

何志偉表示，桃園自升格以來城市能量快速提升，無論人口結構或產業基礎都具有高度優勢，但卻缺乏足以吸引世界級企業落腳的整體都市策略，導致國際級投資沒有選擇桃園，「桃園是台灣的國際門戶，卻沒有一家指標性的世界企業，把自己綁在這裡，這真的是很可惜」。

對於交通問題，何志偉認為這是市民最深的痛，他表示，無論在龜山、桃園區、中壢、龍潭等地區，只要有人群聚集，交通問題就是民眾第一句反映的事項，桃園的交通一團亂，這是我最常聽到的，大家有怨氣，但不是沒路可走，只是需要有人真正去整合、去處理，桃園的交通問題不是天災，只要以更務實的政策工具重新整合，「一件一件處理，交通是一定能改善的」。

除了上述的「兩個可惜」，何志偉也提及「河川整治」，他表示，當時桃園一條河川因上游養豬場排汙，長期散發惡臭，居民苦不堪言，「不分藍綠的議員都來找我，希望中央地方一起解決」。

何志偉表示，當時的做法非常直接、也非常有效率，他花了一個禮拜撥了十幾通電話，把整條河域裝了水質監測器，這樣有責任的都別想逃，只要亂排汙水就一定會被抓到，短短兩、三週後，污染源被確實掌握，違規者無所遁形，問題順利解決，「現在那條河已經不臭了，下游還能看到鰻魚、鰻魚苗」。

何志偉指出，這種治理效率與成果，不是因為派系、不是因為選舉，而是因為問題就要處理；他認為，服務從來不分藍綠，河川不會因為政黨不同而不臭，事情就是要處理。

何志偉表示，自己在過去幾個月裡，在桃園市走了超過200個里，聽到的是市民最真實的需求與最渴望的改變，這些民意是他不斷反思桃園未來方向的重要依據，希望以更務實的方式，帶給桃園溫暖與改變。