週休三日連署過關！　他點名「1行業」行不通：看跳腳的是誰

先前有民眾在公共政策平台上提案「週休三日」，超過5000人附議，提案10月7日通過，政府12月7日前必須回應。相關話題引發關注，不過也有一些網友直言，「乾脆不用上班就好了」、「要不這些人直接在家躺平？莫名其妙」。

週休三日

有提案者8月25日在公共政策平台上提案，提議推動「四日工作制，每週上四天班放假三天」，並且條列出週休三日的優點，分別是提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果，以及長遠看來可能促進創新。

提案者認為，短期來看，這項政策可能會引起中小企業反彈，但以英、日等國來看，長期而言，產能不只不會下降，還有助於提升勞工幸福感，有正面影響。由於提案超過5700人附議，因此機關必須在12月7日前回應。

消息一出，有網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下直呼，「領這麼少的薪水，週休三日剛好而已」、「很好耶，勞役結合，讚」。但更多網友表示，「不同意，這樣賺錢的機會就少了」、「休兩天孩童都不想上學了，休三天跟得上程度嗎」、「別再放了，已經快沒競爭力了」、「物價漲成這樣，誰敢休啊」、「賺的錢都夠少了，還要週休三日」。

還有網友點出，「周休三天對月薪者沒差，但對時薪者差很大，減少一天的薪水」、「最低薪資調漲就算了，關稅談不攏也忍了，現在又要週休三日，加班不能超過時數，請問一下有幾個老闆撐得住」、「物流業週休三日的話，看跳腳的是誰」、「物流最怕遇到節日和連假包裹多到送不完」。