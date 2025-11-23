　
週休三日連署過關了！勞動部12／7前必須做出回應

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣人2024年平均工時為2030個小時。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

日前有民眾在公共政策平台上提案「週休三日」，引起廣泛迴響後，有超過5,000人附議，提案10月7日通過、政府12月7日前必須給出回應。至於是否真的會改變，也受到全台民眾關注。

有提案者8月25日在公共政策平台上提案，提議推動「四日工作制，每週上四天班放假三天」，並且條列出週休三日的優點，分別是提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果，以及長遠看來可能促進創新。

提案者表示，短期而言這種政策可能受到中小企業反彈，無法跟鄰近國家競爭，導致產業產能面臨下降、勞工面臨薪資下降等危機。不過從英、日、冰等等國的研究實例來看，長期而言產能非但不會下降，也有助於提升勞工幸福感，對於保護勞工身體、心理健康等有正面影響。

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣人2024年平均工時為2030個小時。（示意圖／記者林敬旻攝）

由於該提案已超過5,700人附議，今年10月7日已通過，機關必須於12月7日前回應。

事實上，根據勞動部的統計數據，2024年台灣勞工整年的平均工時為2030小時，在全球排行第五，僅次於墨西哥、新加坡、哥斯大黎加及哥倫比亞。與2023年的2020小時相比，則是又多了10小時。

▼台灣2024年平均工時為2030小時。（圖／取自勞動部勞動統計專網）

工時。（圖／取自勞動部勞動統計專網）

