國際

中日外交爭端延燒！　日本在華演出突遭取消或延期

中日外交爭端延燒！日本在華演出突遭取消或延期

▲ 日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

中國大陸與日本之間圍繞日本首相高市早苗發表「台灣有事論」的外交爭端，凸顯北京在經濟領域日益增強的影響力，同時也展現其政策行動如何為企業帶來不確定性。

據《CNBC》報導，日本爵士五重奏「The Blend」原定20日於北京演出，但在開演前數小時，1名便衣人員於音響測試期間走入「黃昏黎明俱樂部」（Dusk Dawn Club，DDC）。隨後DDC便在當天下午突然公告稱當晚演出因不可抗力因素取消，持票者將在接下來幾日獲得自動退款。

過去1年在大陸籌辦逾70場演出的音樂經紀人彼得森-克勞森（Christian Petersen-Clausen）透露，「現場負責人走來對我說，『警方通知今晚表演取消。沒有討論餘地。』」他補充，「現在所有日本相關的活動都取消了。」而他先前可是花了6個月的時間才取得中國審查單位的許可，讓The Blend得以來華演出。

日本創作歌手KOKIA原定於19日晚間在北京的演出也遭到取消。場地方於20日發布公告，理由是技術問題。而且取消通知同樣極為突然，有粉絲在社群媒體發文描述自己在場外等待超過1小時，甚至超過原訂開演時間。

本週，大陸其他由日本藝人演出的活動也陸續取消或延期。位於華盛頓特區的商業政策顧問公司「The Asia Group」合夥人George Chen表示，「北京對高市早苗言論的反應速度與規模……可說前所未見。」他指出，日本品牌在中國面臨的最大風險為全國性抵制，但目前尚未看到中國消費者大規模避開日本品牌的明顯跡象。

大陸外交部籍教育部於上週分別在14日及16日開始警告中國民眾，應避免赴日旅遊及留學。中國商務部20日也威脅，若日本「執意走在錯誤道路上」，中國將採取反制措施。

今年以來，中國大陸旅客一直是日本最大的外國遊客來源，而野村控股（Nomura Holdings, Inc.）估計，雙邊緊張可能使日本GDP減少0.29%。雖然如此，但尚未有任何中國部會正式發布禁止日本藝人在華演出的命令。

不只音樂領域受到影響，北京可能禁止所有日本海鮮產品進口的消息也流傳甚廣，雖然中國商務部既未證實也未否認。大陸外交部僅表示，「在目前情況下，即使日本水產品進入中國，也沒有市場。」

對此，音樂經紀人彼得森-克勞森表示，「你無法預測，因為沒有人會公開宣布這些政策。」他說自己19日在上海順利舉辦了1場日本藝人的演出，而「也沒有人告訴我們22日的演出肯定取消。」

中國外交部20日再次要求高市早苗撤回言論，並警告「若日本在台灣問題上製造麻煩，日本休想全身而退」。彼得森-克勞森說，「基本上這意味著，我對22日的演出完全不抱希望。」

他指出，場地方原本估計22日晚間將吸引約200名觀眾，並有約20名中國工作人員因2場演出獲得酬勞。爵士演出票價約為40至70美元不等。

電影產業也可能承受壓力。中國官媒《新華社》19日報導，日本動畫電影《蠟筆小新》及《工作細胞》在中國的上映日期推遲，並聲稱此舉是基於中國觀眾對日本電影興趣下降，而做出的「審慎」決定。

公關和顧問公司「Teneo」的分析報告指出，「北京面臨的風險在於，這種被視為反應過度的印象，會加深日本的反中情緒，就像當初韓國的情況一樣。若北京選擇進一步施壓，可能採取新的進口障礙，以貿易調查或產品安全為由來限制日本商品。」

報導補充，國際音樂表演常常是地緣政治爭端中最早受影響的領域，令人意外但並非罕見。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，美國與英國部分場館取消與支持俄國總統普丁（Vladimir Putin）相關的藝人演出。中國則因反對韓國部署新型飛彈系統，自近10年前起限制大型韓國流行音樂演出，如今則傳出可能恢復。

對彼得森-克勞森而言，中國演出市場的高度不確定性正在傷害產業，「有外國音樂人拒絕我們的邀約，因為他們不知道演出是否真的會舉行，還是會被臨時取消。這個消息已經傳開，大家都說中國有時候很不穩定。如果我們希望推動民間交流，這對我們來說是個問題。如果沒有穩定性與可預測性，我將不得不向投資人揭露一項完全沒必要、但非常重大的風險。」

雖然中國決策者近來也試圖鼓勵部分現場活動，以刺激消費並提振經濟。像是瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）與黑眼豆豆（Black Eyed Peas）今年皆在中國大陸演出，但中國國家領導人還有其他優先事項。

身在北京的律師、前中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）主席齊默爾曼（James Zimmerman）表示，「和體育一樣，音樂與藝術往往是政府最先『重新發現』的文化工具，用於改善或恢復交流。但當外交功能退場，爭議只會侵蝕互信，而信任一旦破裂，就難以修補。」他指出，這種模式正在全球多個雙邊關係中重演。

