生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲您支持周休三日嗎？（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

有民眾在「公共政策網路參與平台」提案「周休三日」，超過5000人附議通過，政府12月7日前必須回應。對此，電商網紅「486先生」陳延昶曾表示，「假放得比較多，對旅遊業、休閒業也是好的。所以我覺得是不是要周休三日，要看自己的產業別。」

有提案者8月25日在公共政策網路參與平台提案，提議推動「四日工作制，每周上四天班放假三天」，並且條列出周休三日的優點，分別是提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果，以及長遠看來可能促進創新。

提案者表示，短期而言這種政策可能受到中小企業反彈，無法跟鄰近國家競爭，導致產業產能面臨下降、勞工面臨薪資下降等危機；不過，從英、日、冰等等國的研究實例來看，長期而言產能非但不會下降，也有助於提升勞工幸福感，對於保護勞工身體、心理健康等有正面影響。

由於該提案已超過5,700人附議，今年10月7日已通過，機關必須於12月7日前回應。對此，486先生10月中曾在臉書指出，若實施周休三日（每周工作4天），並納入2025年台灣共34天國定假日，全年365天中約上班175天、休息190天。

▼台灣2024年平均工時為2030小時。（圖／取自勞動部勞動統計專網）

工時。（圖／取自勞動部勞動統計專網）

486先生說，《勞基法》規定，工作只要滿2年就有10天的年假，所以變成上班165天、放假200天；只要再次多待一年，年假變成14天，上班天數就變成161天，放假變成204天。

486先生日前也曾拍片提到，「要不要周休七日，一次到位，大家都不用幹了？周休三日再加上國定假日，一年365天，你才工作100多天，回家吃自己比較快。」

486先生指出，「像我們電商你說周休三日，我是真的可以好好考慮，因為像我們在放假時，很多人就透過網路、手機買東西。但例如說製造業呢？你工廠都沒有人，你製造個屁。」

486先生表示，「我們也必須承認，假放得比較多，對旅遊業、休閒業也是好的。所以我覺得是不是要周休三日，要看自己的產業別。」

事實上，根據勞動部的統計數據，2024年台灣勞工整年的平均工時為2030小時，在全球排行第五，僅次於墨西哥、新加坡、哥斯大黎加及哥倫比亞；與2023年的2020小時相比，則是又多了10小時。

11/21 全台詐欺最新數據

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

