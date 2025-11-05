不支持普發1萬「但絕對會去領」　486先生曝原因：我也爽！

▲已有40萬人次完成登記。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

普發1萬元今（5）日就可以預先登記，財政部公告，系統正式上4小時後湧入近40萬人次完成登記。對於普發1萬元，每個人看法不同，電商網紅「486先生」陳延昶直言，他並不支持發放，但他絕對會領，因為他一年繳了好幾千萬，既然政府決定要發，他當然要領。

486先生在臉書粉專「你好 我是陳延昶」上發布影片，聊起普發1萬元的話題，他直言自己並不支持普發1萬元，畢竟2300多億元，大可以花在國防預算、中低階層的照顧上，「這不是很好嗎？」

486先生接著說，經濟狀況不好的人，給了他1萬元，或許能解決當月的燃眉之急；如果一家四口，一個月多4萬元，差不多也只能吃個飯。所以他認為，這意義真的不大，領這1萬元，也不會變得有錢。

不過，486先生也說，他一年繳了好幾千萬元，既然現在已經確定要退這個稅，那當然也要退給他，所以他絕對會去領，加減領、加減補，「我也爽，爽你知道嗎？」

影片曝光後，底下網友紛紛回應，「不支持普發+1，沒有用在對的地方」、「我中間選民啦，發啦！都給我發」、「哈！後面那句好帥！好可愛！對啊，不領白不領，既然政策都這樣了，那就花吧」、「我也要去領」。