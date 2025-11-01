周休三日「員工休假回公司」老闆見一幕超火！苦主+1嘆：還花錢資遣

▲老闆實施周休三日，員工卻休假偷進公司「帶妹蹭冷氣」。（示意圖／記者周宸亘攝）

許多人嚮往的周休三日制度，反讓老闆對員工心涼！一名網友透露，他實施「周休三日」鼓勵員工平衡生活，卻遇離譜員工休假偷進公司「吹冷氣、吃零食、偷印旅遊行程」，甚至帶女伴入內，讓原PO老闆怒噴「給方便當隨便！」文章曝光後，一名老闆也感慨，最後氣到花錢資遣掉員工。

一名設計公司老闆在Dcard吐露「周休三日」的實驗心得，原本出於體恤員工、想讓大家多點生活平衡，沒想到卻遇上超離譜狀況，一名員工竟利用休假日「私自進公司」吹冷氣、吃零食、影印旅遊行程，甚至還帶女孩進公司。

儘管兩人沒在公司做出逾矩行為，但此舉已踩到原PO的底線，事後約談該位員工，「只是得到一些若有似無的道歉跟輕描淡寫的解釋」，氣得原PO直言，「給大家方便，大家當隨便！」

事後，原PO更祭出制度防堵漏洞，「找勞資顧問討論，訂出公司資產使用規範與PIP流程」，讓他無奈坦言，「小公司給福利也要搞得像大公司一樣。」

底下網友熱議，「這看起來跟周休三日沒什麼關係，分明是人的問題」、「比較想要知道實施週休三日後，有無影響公司運作？產能是否有下降或提高」、「可以給員工福利，但同時篩選自律的員工、懂得惜福的員工，也是我們身為老闆的責任」、「你給的福利很棒阿，有問題的員工開除不就好了，好公司也不用怕找不到員工」、「員工的品德很重要，規定是防不了小人的，沒規定到的地方總會讓他們鑽到漏洞」。

留言之中，也釣出一名老闆有感而發，他是開放彈性上下班，也讓員工每周選一定的天數WFH，「結果發現有人竟然在家裡線上打卡了之後才來上班、或者提早下班回家才打卡，就是賭我不會每天查大家的打卡GPS；還有遠端工作的時候，跑去跟男友約會、帶寵物看醫生等」，經過約談、提醒過幾次，總是得到輕描淡寫無關痛癢的道歉，最後忍痛花錢資遣員工。

事後原PO解惑，其實「周休三日產能沒有太大變化」，推測員工休假進公司，可能是「平日放假太孤單想蹭冷氣」。他也反省，未來仍會維持彈性，但會明定規範避免誤用資源，「以前當員工就想過，如果有公司讓工作與生活平衡，那就太好了。」