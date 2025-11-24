黑五2025購物全攻略　美國、日本亞馬遜特價品懶人包＋寄送問題一次搞定

圖、文／Buy&Ship提供

每次看到國外黑色星期五很多特價商品，不僅比台灣還便宜甚至還有限量品，但因為國外電商介面、語言與操作問題總覺得沒有參與感。現在你也能輕鬆買國外黑五的特價品，而且簡單到不可置信。透過Buy&Ship（以下簡稱BNS）代購服務，只要貼上要購買的商品網址，BNS幫你下單去買。不僅免去溝通、處理運送的麻煩，還有優惠券可領，是黑五最佳的採購方式。

日亞、美亞黑五必買商品整理

黑五要撿便宜首先要鎖定商品，通常會選擇日本與歐美在地品牌商品，以及亞馬遜自有商品會有較大的折扣，像是以下都是價差大到讓人懷疑人生，絕對值得你留意的品牌。

另外在通路方面，除了能鎖定亞馬遜之外，像是eBay、BestBuy、Target、Walmart都是值得多看幾眼的通路，還有Coach、Michael Kors等品牌往往也有1折「骨折價」。更多各平台黑五必買商品，請點這：

▲趁著黑五入手高單價、高價差的商品最划算，另外除了家電、3C、露營用品外，部分精品也有大幅度的折扣。

一站解決跨境購物 刷卡、語言、運送全搞定

許多人想買國外特價品卻常遇到「不寄台灣」、「刷卡被擋」或語言障礙。然而這些問題現在都能透過BNS代購服務輕鬆解決，你只要想好買哪些東西就好了。BNS代購平台支援日、美、韓、英、加等多國通路，像是亞馬遜、Mercari、Rakuten、Uniqlo、BestBuy、Walmart、Mardi Mercredi等平台都能買。

結帳能以新台幣計算還能整合運送，甚至有「先買後付」的功能，無負擔入手精品。完全不用擔心語言不通、刷卡被擋、運費高昂，BNS是目前最簡便的一站跨境購物服務。

Buy&Ship代購步驟：

步驟一：註冊會員

步驟二：挑選產品、複製商品描述與圖片、提交訂單

步驟三：送出訂單前輸入優惠碼

步驟四：確認訂單、安排付款

黑五時間整理 購物前後必做的準備

2025黑色星期五是11月28日，活動當天會有最多特價品。分享個小訣竅，建議提前將想買的商品提交訂單，活動開跑時直接結帳，以免錯過限時優惠。

此外，針對商品設定通知，有折扣活動系統就會自動通知，若電商平台有特定時間點發送折價券或商品特價，也要設定行事曆與鬧鐘提醒自己。

雖然現在跨境購物已經很方便，但還是得注意非常多細節才能買到心儀的商品。透過BNS代購有5個顯著的優點，首先是免代購費且無匯差、支援平台眾多、速度快且方便，還不需要擔心語言問題，最後不怕信用卡被擋。這些特點解決了跨境購物常見的問題，比起自己翻譯、自己刷卡、自己想辦法運送來的省事多了。

高單價、限定品入手好時機

往年黑色星期五的折扣幅度都很大，甚至有可能會有1折的瘋狂價格，這也是每年最適合購買高單價、限定商品的時機。

如果你不熟悉跨境購物，或者想減少購物的麻煩，利用BNS代購服務能解決語言、刷卡、運送等問題，代購提供了不熟悉操作的用戶一種輕鬆的購物方式。BNS提供不同種類的優惠碼可以到頁面領取。