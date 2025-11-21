好市多黑五11/24開跑！優惠品達500種　家電、冬衣、牛排都入列　

▲好市多黑五購物周將於11月24日至11月30日連續7天開跑。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）宣告「黑色購物周 Black Friday」，自11月24日至11月30日連續7天開跑，今年活動規模再創新高，超過500件商品參與特惠，總優惠金額突破百萬元，從3C家電、飲食、冬季服飾、生活用品都入列。

台灣好市多今（21）日搶先透露優惠項目，看準飲食健康成為焦點，今年黑五主打品項之一是「優質蛋白系列」，像是「薄鹽毛豆莢、米森高蛋白飲品、蛋白質穀物餐、紅牛膠原飲、燕麥片」等熱銷商品，全都列入這檔黑五優惠名單，預計受到健身與健康族群歡迎。

此外，家庭消費族群最愛的「冷凍生蝦仁、美國頂級嫩肩牛排」，還有「貓罐頭系列」也同步優惠，搭配節慶前的餐桌採買需求，預計掀起囤貨潮。

冬季服飾、保暖單品也是黑五亮點，包括「知名品牌男女內褲組、流行男款休閒鞋、保暖鞋款、牛仔褲、保暖襯衫」全面推出會員優惠價。

家電、3C用品始終是黑五檔期重要品類，包括「75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋、高強度降噪耳機」全數入列。另外，電玩迷期待已久的「遊戲主機」，以及「積木玩具組」也同步推出限時優惠。

好市多今年還特別針對「家電升級族」推出富邦Costco聯名卡單筆分期享前3期免息優惠，凡於 Costco店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期，2025年12月底前申辦12～30期，筆筆皆享該筆分期金額前3期免息，大型家電還享基本安裝服務。

★超商黑五購物節

7-ELEVEN 自11月22日至11月30日率先推出「黑五購物節」，在OPENPOINT行動隨時取連續9天，多款飲品指定組合價440元，最高現省260元。

・CITY CAFE 特大濃萃拿鐵／特大濃萃美式，任選9杯，限量10萬組，最高省235元。

・CITY CAFE 風味拿鐵指定冰飲（皇家伯爵紅茶、香草焦糖瑪奇朵、黃金榛果太妃、福岡八女濃抹茶、鹿兒島濃焙茶、好時經典可可），任選8杯，限量5萬組，最高省160元。

・CITY TEA 青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶，任選11杯，限量5萬組，最高省220元。

・CITY TEA 香鑽水果茶，10杯440元，限量5萬組，最高省260元。

・CITY PEARL 咖啡珍珠歐蕾，9杯440元，限量5萬組，最高省235元。

・CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，任選11杯440元，限量5萬組，最高省220元。

▼7-11「黑五購物節」咖啡飲品優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

此外，「OPENPOINT APP行動隨時取」自11月19日至12月30日，加碼推出「健美機能優惠」，多項商品「買2送2」。包括：利捷維超級B群、金盞花葉黃素凍、複方保護精華飲、順暢酵素飲等通通「買2送2」；白蘭氏養蔘飲與天地合補葉黃素飲、青木瓜玫瑰四物飲，10件490元，搭配會員登錄活動還可抽旅遊抵用券。