民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

感恩祭x黑五優惠開跑！大研生醫 9 天「買1送1」回饋消費者

▲▼黑五,大研,優惠。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

年底購物季開打，保健品品牌大研生醫也加入年末狂歡行列！不但在雙11期間橫掃 momo、蝦皮、PChome、Yahoo 四大電商的保健品銷售冠軍，還通過國際市調公司 NielsenIQ 認證，坐穩台灣線上保健食品的市佔第一。為了感謝消費者支持，大研生醫即日起到 11 月 28 日推出「感恩祭 × 黑五」9 天限時優惠，多款明星商品都祭出「買一送一」，想補貨真的剛剛好，也被形容是「每年最值得入手的時刻」。

此次優惠分成三個波段，從 11 月 20 日開始一路到 28 日，三大波段接力開跑各自鎖定不同族群需求。

【首波感恩祭】11/20-11/22 魚油、苦瓜胜肽限時瘋搶

第一波最適合家中有小孩的家庭與忙碌上班族。像榮獲國際特金獎認證的EPA 1200 頂級魚油採用88%高濃度EPA純魚油；若家裡有正在發育的孩子，德國 DHA 兒童魚油也因高濃度 DHA 常被爸媽視為孩童營養補充好幫手。此外，主打調節生理機能的德國專利苦瓜勝肽，全台首家取得德國專利，採用300倍活性苦瓜胜肽及珍稀肉桂萃取物，也是許多中壯年族群與想維持代謝平衡者的常備選項，這波直接買一送一相當划算。

【第二波感恩祭】11/23-11/25 膠原蛋白、益生菌接力登場

第二波則完全是「愛美女性與私密保養需求族」的最愛，三款熱銷商品同享買一送一。主打美容維持的超美研膠原蛋白飲，因為添加高劑量極小分子膠原蛋白、一直是女性消費者間的口碑產品；而淨密樂蔓越莓益生菌則深受經常久坐、工作忙碌的女性歡迎，法國專利蔓越莓蔓越莓搭配甘露糖的配方能全方位守護私密健康。另一款全台唯一榮獲IPRO世界級肯定的舒敏益生菌，適合想提升保護力、調整體質的族群的好選擇。

【黑五壓軸】11/26-11/28 葉黃素、瑪卡、南瓜籽人氣加碼

黑五壓軸更偏向「全家人都適合入手」的補貨時機。像是每天盯著電腦與手機、需要長時間用眼的學生與上班族，都相當熟悉視易適葉黃素，含黃金比例的美國游離型葉黃素及玉米黃素，更添加智利酒果等複方；而需要補充活力、維持精神的中壯年男性，常會選擇添加足量2500mg瑪卡與精胺酸的精氣神粉包；至於關注男性保健需求的家庭，也能趁這波購入南瓜籽黑麥花膠囊，好攝力南瓜籽黑麥花膠囊結合50倍濃縮南瓜籽及專利黑麥花，守護前線暢快有感。作為日常維持的固定補給。

▲▼黑五,大研,優惠。（圖／業者提供）
 

11/21 全台詐欺最新數據

464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

