京站週年慶至12/15止，全館6折起！再抽百名卡友送1萬元贈券

▲京站時尚廣場2025年週年慶，推出全館線上、線下滿千送百、限時加碼贈、銀行禮、超值商品陣容，給顧客超高回饋！

圖、文／京站時尚廣場提供

京站時尚廣場2025年週年慶，以「無痛消費 有感回饋！」為主題，要讓消費者買得最划算、回饋最豐厚、現省最有感！推出全館線上、線下滿千送百、限時加碼贈、銀行禮、超值商品陣容，給顧客超高回饋，再加碼祭出總價值超過百萬大獎，抽出百名卡友獲得1萬元京站商品贈券及1名超級幸運兒週慶期間消費，京站送等值商品贈券(上限10萬元)，買越多賺越多，立即有感回饋。

全館線上+線下Q卡友限定全館3800送500，首五日11/19-11/23加碼累積滿10000元再送500元，刷指定8大銀行信用卡滿10000送500+業種加碼最高送500，優惠加總最高可享24%高回饋！

●全館優惠：

線上+線下11月19日（三）至12月15日（一），當日全館滿3800元，即送400元商品贈券（累贈）+100元Qonline贈券（每卡友限兌換乙份）。3C家電單筆消費滿1萬元，立即送500元商品贈券（累贈）。

回門禮：單筆消費滿1499元，即送：

第一波（11月20日）：三合一刷具收納盒乙個。

第二波（11月27日）：雙層珠寶盒乙個。

化妝品、內衣、香氛單櫃消費累積滿6000元，還可獲贈LED摺疊化妝鏡乙個。

●「無痛消費 有感回饋」卡友獨享滿額抽獎

11/19(三)-12/15(一)京站提供總價值超過100萬的抽獎内容，Q卡友當日消費累積滿6000元，即獲抽獎機會乙次(可累贈)，有機會抽中萬元京站商品贈券，回饋超有感。

1. 抽100名幸運兒，送10000元京站商品贈券。

2. 抽1名超級幸運兒，週年慶期間消費，京站送等值購物金，最高獨得100000元京站商品贈券。

●Q卡友IP連萌刮刮卡

京站全館當日單筆滿3800元，即可於APP參加IP連萌刮刮卡遊戲，有機會抽中知名飯店史努比、三麗鷗主題房型或角色IP好禮，用超萌IP療癒日常生活(每卡每日限參加乙次)。

●京站精選限量熱銷商品：

年銷萬支

1F MAC：大勢玩色唇彩組(任二唇彩+妝前唇霜+4D嘟嘟翹唇膏-CLEAR)原價3420元起，特價2340元起，限量30組。

B1 Q小路 BENEFIT：眉好骨牌連線遊組(我的精緻眉采膏×2＋這細我的眉筆×2＋超絨易塑型眉蠟隨身瓶＋24小時眉彩定型膠精緻版×2)，原價6000元，特價2880元，限量30組。

熱銷商品

2F SAMO ONDOH：Apple Bag Mini crinkle-7colors，原價3370元，特價2123元，限量30只。

B1 Peanuts：泡泡袋附絨毛零錢包(藍／棕)，原價1600元，特價1180元。

B2 asics：女款 KAYANO 32，原價5180元，特價4144元，限量10雙。

B2 FILA：中性芭蕾風運動鞋(尺寸5-8，銀粉)，原價3280元，特價2880元。

4F simple zone好感生活：CB JAPAN小煎鍋/牛奶深鍋/玉子燒鍋，原價750元，買一送一。

B3 Mia C’bon超市：法奇歐尼莊園冷壓初榨橄檸油(500ML)，原價998元，買一送一。

B3 Mia C’bon超市：弘昌CAS橫綱大力米(1KG)，原價219元，買一送一。

買一送多優惠組 各限量30組

1F KIEHL'S激光極淨白淡斑精華組：原價8399元，特價3240元，3.9折。

1F IPSA流金水大滿貫組：原價5100元，特價2610元，5.2折。

1F SHU UEMURA經典潔顏大油發燒組：原價7700元，特價2880元，3.8折。

1F DHC 294胜機撫紋組：原價4360元，特價2999元，6.9折。

B1 Q小路 LANEIGE補C亮顏組：原價4882元，特價2900元，6折。

B1 Q小路 INNISFREE綠茶籽保濕精華超值組：原價3298元，特價1805元，5.5折。

B1 Q小路 PAUL & JOE橄欖保濕精華露150ml＋橄欖卸妝凝膠10gx8，原價2100元，特價1395元，6.7折。

了解更多優惠►►►