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好市多黑五碧歐斯年度最殺價！網友激推「NO.1神露」肌膚救星一瓶不到300必須買爆

消費中心／綜合報導

好市多（Costco）黑色購物節於本周開跑，業者透露今年優惠品項總計多達500多項，連續7天每天推出新一波優惠，實際價格於賣場曝光。現場直擊客人搶下單除濕機、家電、聖誕節慶用品等，許多品牌放大絕推出一年一檔剁手價，其中來自新加坡No.1護膚品牌「碧歐斯」全系列明星商品，以年度最低價震撼開賣！連韓劇女神李聖經愛用的「NO.1神露」也出現市價五折、一瓶不到300的必買親民優惠價，引發網友討論準備手刀搶囤貨，錯過雙11的人可要把握黑五檔期超殺優惠，準備裝滿購物車爆買，而且越買越賺！

▲▼好市多黑五碧歐斯年度最殺價。（圖／業者提供）

▲韓劇女神李聖經愛用的「NO.1神露」正是碧歐斯BIO金萃黃金精華露。（圖／業者提供，下同）

網友激推保養神露＋緊膚霜不輸專櫃，組合必收！

來自新加坡開架保養NO.1的碧歐斯，也是網友激推的肌膚救星，專為亞洲女性打造全方位保養已有超過20年的歷史，品牌以專櫃級成份、聰明選擇為定位，並以物超所值的親民價格，讓人在保養時可以好好使用不心疼，多數網友分享：「不輸專櫃！是改善肌膚救星！」、「質地清爽好吸收，又沒什麼負擔」。

▲▼好市多黑五碧歐斯年度最殺價。（圖／業者提供）

▲李聖經曾在專訪時分享，BIO金萃黃金精華露是心目中的No.1精華露。

李聖經也曾在專訪時分享，她最注重的是保養品的「滲透力」，喜歡使用精華露為肌膚補水，隨後必搭配乳霜鎖水養成水亮肌，尤其最愛碧歐斯BIO金萃黃金精華露，李聖經更在廣告拍攝現場直言：「這瓶真的是我心目中的No.1精華露，我可以不化妝，但真的不能沒有它。」

▲碧歐斯BIO金萃黃金精華露含微米胜肽與24K金箔，並添加專櫃級軟毛松藻成分。

李聖經最愛的「No.1神露」BIO金萃黃金精華露，含微米胜肽與24K金箔，並添加專櫃級軟毛松藻成分，以絕佳滲透力提供肌膚保濕提亮修護，深層賦活肌膚打造透亮水光肌。網友一致狂推：「修護力超好」、「植物萃取味道很自然、吸收力快、保濕度也很足夠！」「看起來透明又有金箔，上臉飽水變透亮，一年四季都好好用」這波黑五折扣更推出100ml三入組只要889元，平均一瓶只要296元，等於市價五折入手，必須手刀囤起來！

▲碧歐斯BIO V逆齡緊膚霜嚴選專櫃級法國珍貴黑蘭花萃取精華。

隨著秋冬季節來臨，趁好市多黑五檔期優惠，「碧歐斯BIO V逆齡緊膚霜」必放入購物車，嚴選專櫃級法國珍貴黑蘭花萃取精華，補足肌膚的滋潤修護，並達到鎖水效果。BIO V逆齡緊膚霜成分富含發酵液、胺基酸、蛋白質及維生素等高效成分，能勻淨提亮膚色，對抗老化與暗沉，重現肌膚彈潤緊緻，讓網友盛讚有拉提感、買到賺到：「改善肌膚暗沉的救星」、「質地輕盈不黏膩，又有改善到細紋，擦完很保濕透亮」、「好吸收又有滋潤度、清爽的質地」、「擦在臉上有瞬間喝飽水的感覺」，這次好市多黑五優惠價推出BIO V逆齡緊膚霜45g、2入799元，一瓶不到399元，同樣是五折必買價，搶到真的賺到！

▲▼好市多黑五碧歐斯年度最殺價。（圖／資料照）

▲碧歐斯巡迴全台好市多推出超狂優惠，提供更多愛美者認識女神最愛NO.1神露的機會。

組合優惠千元有找！秒殺價必須通通帶回家

除了兩款明星商品，碧歐斯這次全明星產品都在好市多狂推超值組合，平均市價5~8折就能入手，像是同樣添加了金箔的「BIO金萃黃金滋養乳」100ml、3入組899元，算一算單瓶只要296元，保濕滋養一步到位；超夯黃金油水比例的「金萃黃金比例雙精華」二入組1,189元，約市價6折就能讓肌膚實現光亮澎潤。

▲▼碧歐斯黑五優惠。（圖／資料照）

▲碧歐斯這次全明星產品都在好市多黑五狂推超值組合，平均市價5~8折就能入手。

話題小紅精華「A醇高效精華」30ml、二入1,299元，0恢復期就能啟動時光機，輕鬆撫平細紋實現肌膚勻淨透亮。同系列的「A醇眼霜級精華」搭配細緻調理眼周肌膚，15ml三入899元，平均一條只要299元的清爽眼霜，必須買爆！而喜愛補品的人，更不要錯過「擦的燕窩」，含有微膠囊精華「BIO膠原燕窩超澎精華霜」二入699元，以清爽舒服花香及滑順質地，還原肌膚澎潤水亮。

▲▼好市多黑五碧歐斯年度最殺價。（圖／資料照）

▲碧歐斯限定優惠全台陸續登場。

手刀搶購這波黑五限定優惠，眾多讓韓劇女王李聖經和網友們一試成主顧的必BUY商品，都以超值組合價，讓大家一次補足美肌神器，只能說～抱歉了錢錢，碧歐斯真的可以讓人變漂亮！

為了讓全台各地的碧歐斯粉絲都能用超划算的價錢入手，全台檔期陸續開跑一路燒到2025/1/23，出發前，記得先查詢離你最近的好市多門市及碧歐斯優惠檔期

▲▼好市多黑五碧歐斯年度最殺價。（圖／業者提供）

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碧歐斯好市多黑五李聖經

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