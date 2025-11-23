耐斯王子大飯店聖誕心願卡啟動　400弱勢童願望待認領

▲耐斯王子大飯店第19屆聖誕心願卡活動開跑 。（圖／耐斯王子大飯店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動堂堂邁入第19年，今日(11/23)舉行認領啟動儀式。每位弱勢孩童背後都有一段故事，有孩子家裡連電鍋都沒有；也有孩子家中遭受祝融，急需過冬暖衣；甚至有孩子許願要一張書桌、平底鍋或烤箱等生活用品。400個微小的心願都期待善心人士來認領，也期許大家發揮愛心，點亮孩子們的夢想與希望，讓弱勢孩童知道他們一點都不孤單。



第19屆聖誕心願卡啟動儀式於11月23日溫暖登場，耐斯王子大飯店大廳布置著華麗聖誕樹，散發著溫馨暖意。今年的心願卡活動持續與嘉義市政府、嘉義家扶中心、台灣世界展望會三單位合作，計有400名弱勢孩童許下願望。啟動儀式由耐斯廣場總經理鄭百三及嘉義市政府民政處林家緯處長、文化局副局長林金龍、嘉義家扶中心主任沈明彥、台灣世界展望會胡婉雯區處長、奮起福企業執行長陳岱聲等一行人，陪同弱勢孩童一起掛上心願卡，等待善心人士們的認領。

鄭百三總經理表示，聖誕心願卡儼然成為飯店很重要的一場活動，每年11月一到，總會陸續接獲善心人士詢問時程。這次的心願卡裡，有孩子許願要電鍋，因為家裡唯一的電鍋壞了，媽媽靠打零工撫養四名子女，實在無力購買。也有一家八口之家，因為家中遭受祝融，將所有衣物全都燒毀，隨著冬天到來，期許能夠有一件羽絨外套，溫暖度過寒冬。此外，也有孩子家裡沒有書桌，他和妹妹三人，得輪流在小茶几完成作業，所以期許有一張書桌，大家不用擠在小茶几寫字。甚至還有孩子許願要冬天厚棉被、保溫瓶、文具組、球鞋、書包等，400個心願代表400個孩子的夢想，期許大家能夠幫孩子圓夢，點亮孩子的一盞心願燈。

鄭百三總經理指出，19年的時間，要感謝很多企業的協助，才能完成這場有難度的挑戰。非常感謝集團關係企業-耐斯企業(股)公司、愛之味(股)公司、第一生技(股)公司拋磚引玉，捐贈沐浴乳、飲品等物資。也要感謝飯店的合作廠商-奮起福企業、金興玩具有限公司、湯姆熊歡樂世界共襄盛舉，熱情響應。大家有錢出錢、有力出力，才能促成如此溫暖的活動成功延續。





第19屆聖誕心願卡聖誕心願卡活動23日啟動，預計於12月13日舉辦贈禮儀式，認領程序請上飯店官網www.niceprincehotel.com.tw活動網頁查詢，並完成認領，也請善心人士盡量提供全新禮品，於12月10日前送抵飯店，讓孩子們能順利收到聖誕禮物。歡迎大家一起響應，如有疑問，歡迎致電05-2771999轉服務中心洽詢。