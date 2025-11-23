　
獨／毒針刺進眼皮！OL噴香水「蜜蜂鑽進安全帽」　右眼腫成麵龜

▲右上眼瞼被螫成眼眶前蜂窩性組織炎。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲江小姐的右上眼瞼被蜜蜂螫，造成眼眶前蜂窩性組織炎。（圖／洪啟庭醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

蜜蜂蜇人時有耳聞，但扎到眼睛可就嚴重。高雄一名OL下班騎車回家，突然感覺右眼爆痛張不開，脫下安全帽時發現，竟發現一隻死掉的蜜蜂，就診時最佳矯正視力只剩0.7。好在蜜蜂僅蜇傷上眼瞼，造成蜂窩性組織炎，經取出螫針後、配合藥物治療，5天後回診檢查，視力已恢復且能轉動眼球。

達特楊眼科聯盟洪啟庭執行長表示，江小姐到院時主訴右眼皮脹痛、眼睛睜不開，經初步檢查，右上眼瞼嚴重水腫、下垂嚴重、視力降低，必須以棉籤撐開眼球才能檢查視力，就連眼球上下左右轉動都有問題，初步診斷為眼眶前蜂窩性組織炎。

▲蜜蜂螫針插入眼皮，卡在皮膚內 。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲蜜蜂螫針插入眼皮，卡在皮膚內 。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲醫師在裂隙燈下使用鑷子，將極細的蜂針取出。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲醫師在裂隙燈下使用鑷子，將極細的蜂針取出。（圖／洪啟庭醫師提供）

經過進一步裂隙燈下檢查，發現右眼皮有一支「蜜蜂的螫針」，經過取出後，立即給予抗生素、眼藥水治療，江小姐5天後回診，眼睛已能睜開、眼球能轉動，最佳矯正勢力也回到1.0。

▲江小姐騎車遭到蜜蜂叮眼。（圖／記者許宥孺攝）

▲江小姐騎車遭到蜜蜂叮眼皮，好在治療後視力已恢復。（圖／記者許宥孺攝）

「這輩子沒想過會有蜜蜂跑進安全帽！」江小姐表示，她戴的安全帽是有護目罩的，上個月她騎車下班時，突然感覺眼睛不舒服，本來以為只是癢癢的，但過沒幾分鐘眼睛越來越痛，她將機車停在路邊，脫下安全帽，發現竟有一隻死掉的蜜蜂，嚇得完全不敢亂揉眼睛，直衝診所就醫。

江小姐說，平日有噴香水的習慣，事後和醫師閒聊，發現竟有可能是當天她穿著紅色外套招惹蜜蜂。洪啟庭解釋，蜜蜂很少主動攻擊人類，有可能是被人類身上散發的氣味誤認為花粉而吸引，此外牠們看不見紅色，在其眼中，鮮豔的紅色就像是黑色，呼籲民眾到戶外蜜蜂多的區域，避免穿著深紅色衣物、噴香水。

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

洪啟庭表示，若有蟲子、蚊子等異物跑進眼睛，多數閉眼流淚就能流出，大致無礙，但比較大的昆蟲不易移出，容易引起發炎。此例個案遭蜜蜂蜇，螫針尖端的毒素能破壞細胞膜促進蜂毒擴散，若殘留在眼中就會傷害眼球構造，輕者可能造成過敏反應、蜂窩性組織炎，嚴重恐致腎衰竭、橫紋肌溶解、敗血症，甚至有生命危險。

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺
獨／OL慘被螫！蜜蜂鑽進安全帽　毒針插入眼皮
獨／台灣ONCE登機巧遇Mina父母！「寵女暖舉」被認出
孫淑媚穿激辣戰袍！　化身「台版Jennie」嗨跳粉全瘋了
快訊／台北18歲女大生南下出遊！意外慘死
富家千金陳屍毒窟！父母砸3000萬追查　驚揭「性侵毆打」被虐
王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

高雄蜜蜂蜇咬安全帽香水達特楊眼科聯盟洪啟庭眼科眼眶前蜂窩性組織炎

