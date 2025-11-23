獨／毒針刺進眼皮！OL噴香水「蜜蜂鑽進安全帽」　右眼腫成麵龜

▲江小姐的右上眼瞼被蜜蜂螫，造成眼眶前蜂窩性組織炎。（圖／洪啟庭醫師提供）



記者許宥孺／高雄報導

蜜蜂蜇人時有耳聞，但扎到眼睛可就嚴重。高雄一名OL下班騎車回家，突然感覺右眼爆痛張不開，脫下安全帽時發現，竟發現一隻死掉的蜜蜂，就診時最佳矯正視力只剩0.7。好在蜜蜂僅蜇傷上眼瞼，造成蜂窩性組織炎，經取出螫針後、配合藥物治療，5天後回診檢查，視力已恢復且能轉動眼球。

達特楊眼科聯盟洪啟庭執行長表示，江小姐到院時主訴右眼皮脹痛、眼睛睜不開，經初步檢查，右上眼瞼嚴重水腫、下垂嚴重、視力降低，必須以棉籤撐開眼球才能檢查視力，就連眼球上下左右轉動都有問題，初步診斷為眼眶前蜂窩性組織炎。

▲蜜蜂螫針插入眼皮，卡在皮膚內 。（圖／洪啟庭醫師提供）



▲醫師在裂隙燈下使用鑷子，將極細的蜂針取出。（圖／洪啟庭醫師提供）

經過進一步裂隙燈下檢查，發現右眼皮有一支「蜜蜂的螫針」，經過取出後，立即給予抗生素、眼藥水治療，江小姐5天後回診，眼睛已能睜開、眼球能轉動，最佳矯正勢力也回到1.0。

▲江小姐騎車遭到蜜蜂叮眼皮，好在治療後視力已恢復。（圖／記者許宥孺攝）



「這輩子沒想過會有蜜蜂跑進安全帽！」江小姐表示，她戴的安全帽是有護目罩的，上個月她騎車下班時，突然感覺眼睛不舒服，本來以為只是癢癢的，但過沒幾分鐘眼睛越來越痛，她將機車停在路邊，脫下安全帽，發現竟有一隻死掉的蜜蜂，嚇得完全不敢亂揉眼睛，直衝診所就醫。

江小姐說，平日有噴香水的習慣，事後和醫師閒聊，發現竟有可能是當天她穿著紅色外套招惹蜜蜂。洪啟庭解釋，蜜蜂很少主動攻擊人類，有可能是被人類身上散發的氣味誤認為花粉而吸引，此外牠們看不見紅色，在其眼中，鮮豔的紅色就像是黑色，呼籲民眾到戶外蜜蜂多的區域，避免穿著深紅色衣物、噴香水。

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）



洪啟庭表示，若有蟲子、蚊子等異物跑進眼睛，多數閉眼流淚就能流出，大致無礙，但比較大的昆蟲不易移出，容易引起發炎。此例個案遭蜜蜂蜇，螫針尖端的毒素能破壞細胞膜促進蜂毒擴散，若殘留在眼中就會傷害眼球構造，輕者可能造成過敏反應、蜂窩性組織炎，嚴重恐致腎衰竭、橫紋肌溶解、敗血症，甚至有生命危險。