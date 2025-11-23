2025台北幸福家園公益路跑登場　中正一分局橘T宣導防詐吸睛

▲中正第一分局「城中騏驥路跑團」穿著亮眼的橘色宣導標語，參與全民防詐公益路跑。(圖／中正一分局提供，下同)

社會中心／台北報導

2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑–全民防詐騙今（23）日在總統府前熱鬧起跑。台北市長蔣萬安到場鳴槍，展現市府推動全民防詐的堅定決心，期盼打造幸福、安全、宜居的城市環境。中正第一分局特別組成的「城中騏驥路跑團」身穿亮橘色宣導T恤，與近萬名跑者一同奔馳，沿途向市民推廣防詐、交通安全與婦幼保護等重要觀念。

「騏驥」象徵著卓越和活力，中正第一分局以此命名路跑團，強調警察不僅在治安上展現專業，也擁有健康的運動習慣。分局長陳瑞基指出，這支路跑團不只展現分局的健康與士氣，更希望透過運動，把防詐騙的理念自然融入市民的日常生活。

團隊中也不乏運動好手，包括忠孝西路派出所所長賴何杰，曾在中央警大長跑及鐵人三項中多次奪牌；副所長張郁婷則連三年拿下大專盃跆拳道金牌。兩位菁英以實力展現警界扎實的體能訓練，也凸顯分局多元而充滿活力的人才陣容。

這次警察同仁穿上亮橘犯罪預防宣導T恤，印有「打詐165」、「停讓行人」、「婦幼113」等標語，讓宣導資訊隨著跑步節奏自然映入跑者與民眾視線。警方表示，此次宣導物資由台灣省城隍廟全力贊助，並提供能量飲、補給包等物資，為警察注入滿滿補給，也象徵宗教團體、警察與市府同心合作，共築安全城市。

中正第一分局指出，參與公益路跑不僅展現支持運動，更串聯市府、不動產仲介公會與宗教團體的力量，深化犯罪預防推廣。未來分局將持續以多元方式宣導防詐、交通安全與婦幼保護，強化與市民互動，共同守護台北成為幸福又安全的宜居城市。