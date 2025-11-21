　
「新莊郭雪芙」拍防詐宣導片！甜美笑容看暈　網歪樓：太可愛了吧

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／新莊警好讚） 

▲女警外型亮麗，被封「新莊郭雪芙」。（圖／翻攝自Facebook／新莊警好讚，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

普發1萬元除了可以透過登記入帳的方式領取，也可以使用ATM領取，不過，千萬不要「聽電話指揮」，以免受騙！近日新莊分局就找了知名網紅「紅又祥」以及「新莊郭雪芙」拍攝犯罪預防宣傳短片。影片曝光後，也引起網友討論。

粉專「新莊警好讚」日前在臉書透露，新莊分局攜手知名網紅紅又祥拍攝犯罪預防宣導短片，他們這次要以最貼近生活、最搞笑自然的方式，來把防詐重點藏進笑點內。粉專還透露，拍攝現場笑聲不斷，但防詐觀念他們不鬆懈，「笑著學，也能防！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／新莊警好讚）

粉專貼出多張花絮照片，並Hashtag「新莊郭雪芙」。從畫面可見，女警有一雙大眼，笑容也十分甜美，因此粉專「板橋警聲雲」也在貼文底下附和，「真的是郭雪芙！」

紅又祥又在YouTube頻道「掌聲祥起」上貼出標題為「當場被抓？祥哥被上銬？」的影片，他一邊講電話，一邊要操作ATM領取1萬元，一旁員警察覺不對勁，便上前阻止，「新莊郭雪芙」就出言提醒他，「1萬元可以用ATM領取沒有錯，但是一定要自己操作，不可以聽電話指示，電話裡頭，那就是詐騙集團，在指示你轉出錢」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／新莊警好讚）

「新莊郭雪芙」也在影片最後再次呼籲，「記得ATM只能自己操作，不可以聽電話指揮，領不到錢事小，被掃光了才是真的慘」。

影片畫面曝光後，不少網友也在底下留言，「重點我只看到這女警好正」、「女警正翻」、「右邊女警也太可愛了吧」、「女警好漂亮」、「警察還蠻可愛的」、「這集的重點是『漂亮的女警』」、「我不是在看防詐了，全部注意力都在看女警」。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

「新莊郭雪芙」拍防詐宣導片！甜美笑容看暈　網歪樓：太可愛了吧

普發1萬寫進「詐騙劇本」　民眾80萬存款被領光

普發1萬寫進「詐騙劇本」　民眾80萬存款被領光

普發1萬元現金登機上路短短不到1個月，不只假冒的釣魚網站如春筍般冒出，甚至還被寫進詐騙集團劇本，更有民眾因此上當，導致帳戶內逾80萬元新台幣存款遭詐團提領一空，受害民眾驚覺有異，連忙報警。

普發一萬元普發紅又祥新莊郭雪芙防詐詐騙

