「新莊郭雪芙」拍防詐宣導片！甜美笑容看暈　網歪樓：太可愛了吧

普發1萬元除了可以透過登記入帳的方式領取，也可以使用ATM領取，不過，千萬不要「聽電話指揮」，以免受騙！近日新莊分局就找了知名網紅「紅又祥」以及「新莊郭雪芙」拍攝犯罪預防宣傳短片。影片曝光後，也引起網友討論。

粉專「新莊警好讚」日前在臉書透露，新莊分局攜手知名網紅紅又祥拍攝犯罪預防宣導短片，他們這次要以最貼近生活、最搞笑自然的方式，來把防詐重點藏進笑點內。粉專還透露，拍攝現場笑聲不斷，但防詐觀念他們不鬆懈，「笑著學，也能防！」

粉專貼出多張花絮照片，並Hashtag「新莊郭雪芙」。從畫面可見，女警有一雙大眼，笑容也十分甜美，因此粉專「板橋警聲雲」也在貼文底下附和，「真的是郭雪芙！」

紅又祥又在YouTube頻道「掌聲祥起」上貼出標題為「當場被抓？祥哥被上銬？」的影片，他一邊講電話，一邊要操作ATM領取1萬元，一旁員警察覺不對勁，便上前阻止，「新莊郭雪芙」就出言提醒他，「1萬元可以用ATM領取沒有錯，但是一定要自己操作，不可以聽電話指示，電話裡頭，那就是詐騙集團，在指示你轉出錢」。

「新莊郭雪芙」也在影片最後再次呼籲，「記得ATM只能自己操作，不可以聽電話指揮，領不到錢事小，被掃光了才是真的慘」。

影片畫面曝光後，不少網友也在底下留言，「重點我只看到這女警好正」、「女警正翻」、「右邊女警也太可愛了吧」、「女警好漂亮」、「警察還蠻可愛的」、「這集的重點是『漂亮的女警』」、「我不是在看防詐了，全部注意力都在看女警」。