大陸 大陸焦點 特派現場

小米汽車電池產線傳起火　官方澄清：操作員失誤「非設計缺陷」

▲▼網路上流傳小米汽車產線起火的照片。（圖／翻攝微博）

▲網路上流傳小米汽車電池產線起火的照片。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米汽車工廠的電池產線傳出起火事故，對此，小米公司發言人23發文澄清，是操作人員在手動模式下調試操作失誤，火情極小，並不是電池本身存在設計缺陷、材料問題或製造瑕疵。

小米公司發言人提到，該事件發生於2024年，小米汽車工廠電池車間的生產設備，在調試優化過程中，操作人員在手動模式下調試操作失誤，使得AGV（自動導引車）上托運的電池包與設備發生磕碰，電芯被划傷，從而造成該電池包短路引起明火，火情極小。

發言人指出，車間迅速啓動處理預案，相關火情被迅速撲滅，未波及其他生產區域，且沒有造成人員受傷。

▲▼網路上流傳小米汽車產線起火的照片。（圖／翻攝微博）

發言人說，此次事件確實是生產流程調試工作中的偏差，但並不是電池本身存在設計缺陷、材料問題或製造瑕疵，「小米汽車所有車型電池包均堅持超高標準開發，小米SU7、小米YU7電池均滿足電池國標相關要求，請廣大車主放心。」

另外，網路上也流傳一則「電池車間事件牆展示」影片，發言人表示，他們一並查證確認，相關圖片為2024年初，電池車間相關設備在「最初調試」期間的檢測驗證問題管理看板，且相關問題在量產階段之前均已解決。

發言人強調，工業生產領域，在新產線、新設備安裝調試初期，都會進行大量的測試、驗證、磨合，充分發現問題、磨練團隊，「正是通過不斷解決這些問題，才使得設備驗證、產線磨合達到成熟狀態，再投入正式生產。綜上，這對於產品的正式生產和質量，沒有任何影響。」

11/21 全台詐欺最新數據

小米汽車電池SU7

