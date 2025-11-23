政院推財劃法修正案卻未提試算表　許宇甄：非真正為地方著想

▲藍委許宇甄。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜20日召集朝野協商行政院版《財劃法》修正案，民進黨團書記長陳培瑜、國民黨籍立法院財委會召委林思銘、前召委賴士葆等與會，但藍綠雙方說法不同，陳指韓善意回應該修正案，賴則說是叫政院公布試算表，藍並沒有答應任何條件。對此，藍委許宇甄今（23日）表示，行政院連最基本的縣市財政試算表都拿不出來，這種作法是刻意模糊，非真正為地方著想的財政改革，行政院與民進黨應立即停止以放話、抹黑、製造對立來掩蓋院版缺乏數據的事實。

行政院版《財劃法》修正案20日經行政院長卓榮泰拍板後已送至立法院，同日下午卓也拜會韓國瑜，就院版財劃法與明115年度中央政府總預算案等交換意見。隔天早上，韓國瑜邀請行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、林思銘、賴士葆交換意見，陳培瑜與民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱也與會。

陳培瑜會後表示，卓榮泰對《財劃法》遞出橄欖枝後，韓國瑜善意回應，認為等政院版付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，未料藍白當天仍堅持表決通過《財劃法》調整公式補破網條文，整個國民黨團只能聽命於總召傅崐萁。但賴士葆發聲明強調，當天只有一個結論，就是要財政部先提供依新法可以分到各縣市的金額是多少，包括統籌分配稅款、一般補助款、與計劃補助款，莊翠雲答應25日會提供資料，再來討論要不要付委審查，「除此之外，我們並沒有答應任何條件」。

對此，許宇甄23日說，行政院版推出後，民進黨不但沒有展現執政者應有的政策成熟度，反而急忙開啟政治攻擊模式，甚至將韓國瑜扯進來，企圖模糊焦點、製造對立，到底是病了還是傻了？面對攸關中央—地方財源架構的重大修法，執政黨本應以嚴謹的財政模型、完整的設算數據說服社會；但民進黨卻只剩政治喊話與情緒動員，避談院版根本性的分配不公，難道不是因為心虛，因為知道自己交不出透明、合理的財政論述？

許宇甄指出，行政院自稱院版《財劃法》修正案釋出1兆2002億元，比藍白版的1兆1683億元更好，然而卻連最基本的縣市財政試算表都拿不出來，各縣市在新公式下可分得多少統籌分配款、一般性補助款、計畫型補助款？目前都不敢公開，而中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些新增項目、各項目經費要多少，更是隻字未提，這種作法不是透明，而是刻意模糊，讓地方政府與民眾根本無法細究，只會徒增行政與立法、中央與地方的不信任。

「院版在關鍵稅目的分配上更藏著結構性陷阱。」許宇甄進一步指出，現行《財劃法》明定，營業稅在扣除必要成本後，全部納入地方統籌分配款，隨經濟成長同步增加，是地方最重要，也是最具成長性的財源之一。但行政院版卻只願意分配85％。營業稅一年高達6200億元，分配比例遭砍，等於中央一年硬生生抽走900多億元。經濟越好，地方本應得到更多資源，但在院版設計下，成長紅利卻被中央攔胡，這哪是提升地方財政自主？根本是剝奪地方未來的財政成長空間。

許宇甄質疑，行政院為了掩飾這個重大財源缺口，更把長期用於健保與長照的菸酒稅硬塞進統籌分配款，當作補洞的權宜之計。問題是，中央菸酒稅每年僅約320億元，根本填不滿營業稅被抽走的900億元缺口。更糟的是，菸酒稅原本就是衛福部用來推動公共衛生、抑制菸酒消費的重要政策工具，如今卻成為行政院操作財政數字的墊背品。難道中央是要地方政府為了提高稅收，而去默許、甚至默默期待較少查緝違規菸酒買賣？這不只違背公共健康政策，更形同鼓勵地方，以放任不健康行為換取財源，究竟是誰在顛倒政策優先順序？

許宇甄強調，若行政院不提供各縣市的完整財政試算表、事權移轉成本明細、以及各項補助款的具體計算方式，那麼這部修法草案只能被視為是「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術，而非真正為地方著想的財政改革。

最後許宇甄呼籲，行政院與民進黨應立即停止以放話、抹黑、製造對立來掩蓋院版缺乏數據的事實。《財劃法》關係到中央與地方財政秩序的重建，任何一項公式、任何一筆額度，都牽動地方政府的長期財政安全。行政院若持續迴避公開完整設算，那麼這部修法恐怕還沒送進立法院，就會因為人民不信任、地方不買單而胎死腹中。