政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法會前會內幕曝！韓國瑜提等政院版一起討論　傅崐萁拒採納

▲▼立法院28日完成道交條例部分條文修正草案三讀後，院長韓國瑜敲下議事槌。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院版本財劃法修正草案已送進立法院，多位藍委讚政院版本細緻、正向，民眾黨團則批評該草案片面刪除計畫型補助款，揚言草案送立院時會要求退回。而昨（21日）由立法院長韓國瑜召集的會前會中，韓也提出，等行政院版本的財劃法付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，會是更適當的做法。但最終事與願違，同樣與會的綠委陳培瑜質疑，整個國民黨團都只能聽命於傅崐萁，而韓國瑜只能被晾在一旁，無力可回天？呼籲在野黨理性討論，兼顧地方與中央財政。

對於院版財劃法，陳培瑜表示，等待下週二的程序委員會通過，一旦確定可以赴委審查，那行政院與立法院之間對於院版財劃法的討論就有機會正式展開。對於韓國瑜院長而言，兩院如果可以因此開展正向對話，不僅國家財政問題有解，朝野之間的矛盾更有可能因此更見新的契機。

而昨天院會中修正財劃法離島公式，陳培瑜透露，在卓榮泰院長針對財劃法遞出的橄欖枝後，韓國瑜院長也以善意回應，主動邀請國民黨內號稱最熟悉政府財政運作的兩位立委—賴士葆、林思銘，在週五（21日）早上與財政部部長、行政院秘書長先行交換意見。這是一場開門會議，韓國瑜院長、財政部長、行政院秘書長、賴士葆委員、林思銘委員、柯建銘總召，鍾佳濱委員和她都在場。

對於會議過程，陳培瑜表示，在這場由韓國瑜院長協調主持的會議中，兩位在野黨財政立委也表現出對於院版財劃法的肯定，並且進一步要求財政部要再進一步給出各縣市所能分配的數字。行政院也第一時間答應下週會將試算數字先給兩位委員。

她透露，韓國瑜院長在這場會議中，更主動提起，等行政院版本的財劃法付委後再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，會是更適當的做法。至此，坐在一旁參加會議的她心想，「韓國瑜院長應該真的是看懂國民黨版本財劃法的困境了！併同討論不僅是救了國民黨版的公式荒謬錯亂，更是為國家整體財政危機找到了一線曙光！」

陳培瑜表示，自己開始期待在當天稍候即將展開的朝野議程協商中，可以聽見韓國瑜院長對此的主張，並展現立法院長中立客觀的立場、協調溝通的能力。畢竟韓國瑜院長的前輩是王金平院長，面對朝野政黨之間的衝突，都必須以國家利益為優先，積極調和，讓共識最大化。

最終院會並未如預期進行，仍先採納國民黨立委提案版本，陳培瑜表示，用結果來看，藍白在週五還是堅持表決通過財劃法調整公式的補破網條文，他們當然一如既往的沒有承認去年12月的修法錯誤，還厚顏無恥的在三讀後鼓掌叫好。所以對於韓院長有機會、有能力主持院會的期待落空了。不知道韓國瑜院長對於自己給予卓院長的承諾、下週二程序委員會是否能夠順利通過行政院版財劃法的問題，是否也開始頭痛了？

陳培瑜質疑，韓院長更頭痛的其實是國民黨立法院黨團在過去的三個會期中，只能由傅崐萁主導議事進程，甚至整個黨團都只能聽命於傅崐萁，而韓國瑜只能被晾在一旁，無力可回天？就連21日韓國瑜安排了會議，也在議程協商中提出建議，但根本不被傅崐萁採納，這不正是徹底體現了誰才是權力領袖？也就是說，「沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜院長對內對外何來話語權？就算找了賴士葆這位最資深的財政立委來，又有何用？！」

對於藍營黨內競爭，陳培瑜感嘆，國民黨在立法院內的權力分配與風向，是他們自己的家務事，但是對於國人來說，更重視的是在國家各項政策推動下，每一個受到影響的國人其權利必須要被重視與尊重，而她個人認為這正是朝野立委在這個會期最重要的事情之一。

陳培瑜呼籲在野黨，應共同為國人謀福利，以行政院版財劃法為藍本，理性討論，讓國家財政回到正軌。畢竟所有執政地方縣市政府的主計也都與中央主計開了多次的討論會議，也已經完成聚焦。接下來，就是立法院的事情了。

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

石虎被路殺！　血肉模糊超慘畫面曝
陸多家郵輪「秒改行程」去南韓！　陸客：去日本是賣國
19歲騎士「摔進BMW車底」　傷重不治
快訊／新北男鐵棍隨機攻擊！　無辜夫妻受傷
泰監獄「女模直送」細節曝光！　隱藏密室成VIP專屬炮房
遭鋸齒刀割喉！她全身赤裸衝超商　恐怖情人下場曝

關鍵字：

韓國瑜立法院國民黨行政院財劃法卓榮泰傅崐萁民進黨陳培瑜民眾黨

