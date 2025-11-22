　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨嗆退回院版財劃法　鍾佳濱懇請藍：政治修法無法讓地方受惠

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱喊話藍營，「政治修法」無法讓地方受惠。（圖／攝影中心攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院20日通過財劃法修正草案，民眾黨團認為該草案片面刪除計畫型補助款，揚言草案送立院時會要求退回。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱昨（21日）深夜發文表示，政院版也許來得慢，但能將藍白財劃法的漏洞補好，將來的補助總額，將比2024年藍白亂修的版本還多，並同時將事權分給地方，且已經和地方首長協調過，很多藍營地方首長都接受。雖然民眾黨仍揚言退回院版財劃法，但想懇請國民黨52席的立委，一而再、再而三的政治修法，無法使地方受惠，中央地方合作，才是全民之福。

對於昨日立法院會，在野黨突然變更議程、擱置馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算，鍾佳濱坦言，夜深了，但是左思右想還是沒辦法接受。立法院原定排審的議程可以審議花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算，該案在10月31日立法院三讀通過後，11月18日行政院長赴立法院報告，共編列270億元。

鍾佳濱透露，這麼重要的一筆救助金，民眾黨卻依然增列討論事項為公投綁大選、財劃法，並於今日三讀通過，把協助花蓮光復重建的預算晾在一旁。只有民眾黨很瞎還不夠，國民黨更是愚蠢，傅崐萁放著災民救助金不顧，急忙透過支離破碎的藍白財劃法，丟一大筆錢給地方，卻忘了同步授予「事權」。換句話說，地方政府就算拿了錢，還是無法活用。

對於相關修法影響，鍾佳濱坦言，反觀中央，因為事權與金權沒有同步下放，使得許多政策都將因為預算不足受影響。例如，他北漂的助理非常需要的租金補貼、屏東年輕父母最有感的0-6歲國家養、社區阿公阿嬤最需要的長照經費，都可能斷炊。

鍾佳濱表示，他看到有許多對政局感到無力的朋友留言，「民進黨不要幫忙收拾善後，就讓國家癱瘓」，自己也完全能夠體會這種無奈。不過，民進黨不能辜負選民的期待，既然開了車，就要把車開好，把路走穩。

對於相關修法進度，鍾佳濱表示，政院版財劃法最快下週就能送入立法院，政院版也許來得慢，但能將藍白財劃法的漏洞補好，將來的補助總額將比2024年藍白亂修的版本還多，並同時將事權分給地方，讓地方有錢、有力，才能依法行政。

鍾佳濱強調，法規是民主國家的基石，一部經過充分討論的法規，更彰顯民主政治的活力；院版財劃法已經和地方首長協調過，新聞也報導很多藍營地方首長都接受。雖然民眾黨仍揚言退回院版財劃法，但想懇請國民黨52席的立委，一而再、再而三的政治修法，無法使地方受惠，中央與地方合作，才是全民之福。

11/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「熊出沒」日本團取消　26人被騙97萬！前議員也受害
《信號》連續性侵棄屍案20年！　韓警宣布破案
早稻田教授：和中國開戰「日本必敗」！　曝唯一解法
快檢查！10張信用卡「要說掰掰了」　名單一次看
快訊／鴻華先進「首款上市國產電動車」現身！
AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

民眾黨嗆退回院版財劃法　鍾佳濱懇請藍：政治修法無法讓地方受惠

