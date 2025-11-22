　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呼籲地方支持院版財劃法　卓榮泰：新北增加數六都最高

▲▼卓榮泰出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前送出院版《財政收支劃分法》修正草案，院長卓榮泰今（22日）出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮時說，院版讓中央有能力調節各市縣所需，同時也讓各市縣有充裕自主財源，能夠決定其該有的地方建設方向。他也提到，新北市面積遼闊、人口多，未來在統籌分配款、一般性補助款及計畫型補助款的增加數，都為六都最高。

卓榮泰指出，今日動土的平交路口改善工程，串聯北台灣重大交通建設，往北可達台北港，還有2026年5月即將通車的淡江大橋；往南則可達桃園國際機場，而第三航廈北登機廊廳也將於2025年底啟用，因此交通部公路局積極爭取時間，希望這項平交路口改善工程能夠趕上進度、順利完成，相信「首都圈黃金廊帶」未來將是一顆非常明亮的珍珠，帶動整個大台灣的進步。

卓榮泰表示，每逢連假或年節期間，交通部總會特別宣導，當國道一號、三號車流量較多時，民眾可利用台61線作為替代道路。而本工程針對新北市至苗栗縣23處平交路口採高架化方式進行優化改善，未來用路人南來北往除國一、國三之外，將有另一條台61線快速道路，「三線路一直走，台灣就能夠大進步」。

卓榮泰表示，中央近年在新北市投入相當多地方基礎建設，除了國道、快速道路、捷運工程等交通建設外，還包括醫療、文化、觀光等建設，這四大項目建設經費約合8,800億元，其中由中央補助逾半，達4,600億元，而也唯有中央、地方充分合作，才能將國道、快速道路、軌道、醫療、文化全部建設起來。

而卓榮泰也談到，行政院在20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，讓中央有能力調節各市縣所需，同時也讓各市縣有充裕自主財源，能夠決定其該有的地方建設方向，並盼中央、地方未來皆能朝此一方向共同發展。

卓榮泰說，如依照院版《財劃法》，基本建設需求指標納入土地面積、人口數、工業就業人口、農林漁牧就業人口、農林漁牧產值等指標，其中65歲以上及14歲以下人口加權1.2倍計算。由於新北市土地面積遼闊、人口眾多，未來在統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款之增加數，為六都最高。

卓榮泰強調，院版《財劃法》希望能夠落實總統所揭櫫「均衡台灣」重大理念，讓全台各市縣及離島皆能均衡發展，而非僅著重六都；同時更合理分配中央與地方事權、更強化地方自治精神，並提升中央地方夥伴關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球首例！人類感染H5N5病毒喪命
子瑜一開口全場哭了！　TWICE：她是我們的驕傲
金馬紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻
快訊／金馬首獎開出！
陳意涵紅毯「超兇事業線」全看光！
快訊／范冰冰證實人不在台灣！　導演親揭「通話內容」
快訊／台中騎士頭部重創身亡
快訊／謝侑芯今午回家了！　家屬代表護送骨灰回台
林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

周玉蔻曝賴清德稱人均GDP明年破4萬美元　且「國家有錢就要減稅」

呼籲地方支持院版財劃法　卓榮泰：新北增加數六都最高

陳菁徽貼照控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」喊告：看了三條線

紀念反共將軍黃百韜殉國　賴清德：應緬懷嚴守軍紀的國軍而非共諜

新生兒從母姓創新高！　內政部：6％寶寶跟母姓、花東比例最高

快訊／空拍畫面曝！林岱樺前進大旗美拔樁　主辦單位：現場1萬人

黃國昌喊2026北市議員全壘打　市長藍白合有望近一步磋商

陳其邁為「垃圾山」怒告陳菁徽　他酸：綠跟垃圾待太久聞不到臭味

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

周玉蔻曝賴清德稱人均GDP明年破4萬美元　且「國家有錢就要減稅」

呼籲地方支持院版財劃法　卓榮泰：新北增加數六都最高

陳菁徽貼照控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」喊告：看了三條線

紀念反共將軍黃百韜殉國　賴清德：應緬懷嚴守軍紀的國軍而非共諜

新生兒從母姓創新高！　內政部：6％寶寶跟母姓、花東比例最高

快訊／空拍畫面曝！林岱樺前進大旗美拔樁　主辦單位：現場1萬人

黃國昌喊2026北市議員全壘打　市長藍白合有望近一步磋商

陳其邁為「垃圾山」怒告陳菁徽　他酸：綠跟垃圾待太久聞不到臭味

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

高雄驚險車禍！　男子突頭暈「自撞輕軌」號誌桿

金馬獎／劉冠廷自嘲：終於走出去了！　去年口誤「金馬26」被林柏宏狂虧

直擊／子瑜一開口全場哭了！TWICE感性：她是我們的驕傲，終於來到故鄉

金馬紅毯／柯煒林「醫生准熬夜」嗨喊：期待慶功宴　爸媽飛台「擁抱當幸運物」

黃秋生競逐男配「不會那麼巧」 看好金士傑攔胡得獎

【金馬62即時得獎名單】恭喜《世外》奪最佳動畫片

金馬獎／開場疑似放送事故！　頑童MJ116開唱「收音大悲劇」

金馬獎／紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻車

金馬獎／西島秀俊合體「媽媽」翁倩玉！她半世紀前奪影后：52年了

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

政治熱門新聞

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

不甩中國紅色通緝！沈伯洋現身國際刑事法院

分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

即／林岱樺前進大旗美拔樁　主辦：現場1萬人

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

麻豆的周子瑜回來表演了！　賴清德：巨星來台演出代表台灣經濟進步

中國、吉爾吉斯聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部轟：屈從威權

外媒爆台赴美投資4000億美元降關稅　經貿辦：持續確認協商內容

綠委出席里長茶行開幕！柯志恩：是不是自倒自演

福島食品「即日起解禁」！　她轟：蔡英文不敢做的賴清德全做了

半夜遛鳥！　北市議員爆北市南港公園淪天體營勝地

藍赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

快訊／立院三讀恢復「公投綁大選」！　《公投法》修正案通過

更多熱門

相關新聞

財劃法一修再修　卓內閣拿什麼全面開戰？

財劃法一修再修　卓內閣拿什麼全面開戰？

立法院上週五再次修正《財劃法》，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」，聲稱若接受立院版本，明年總預算將舉債5600億，違反《公債法》舉債上限，「行政院編不出這樣的預算，也無法執行」。身為史上覆議最多的行政院長，卓榮泰不接受立法院通過法案不是第一次，但讓人好奇的是，卓榮泰「全面迎戰」的本錢是什麼？

財劃法會前會內幕曝！韓國瑜提等政院版一起討論　傅崐萁拒採納

財劃法會前會內幕曝！韓國瑜提等政院版一起討論　傅崐萁拒採納

柯志恩讚政院版財劃法細膩值得肯定　綠委傻眼：妳投哪個版本？

柯志恩讚政院版財劃法細膩值得肯定　綠委傻眼：妳投哪個版本？

政院版財劃法更照顧地方財源？　黃珊珊轟欺騙國人：把減少說成增加

政院版財劃法更照顧地方財源？　黃珊珊轟欺騙國人：把減少說成增加

政院版財劃法「不滿意但可接受」　李四川籲財政部傾聽各方意見

政院版財劃法「不滿意但可接受」　李四川籲財政部傾聽各方意見

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面