呼籲地方支持院版財劃法　卓榮泰：新北增加數六都最高

▲行政院長卓榮泰出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前送出院版《財政收支劃分法》修正草案，院長卓榮泰今（22日）出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮時說，院版讓中央有能力調節各市縣所需，同時也讓各市縣有充裕自主財源，能夠決定其該有的地方建設方向。他也提到，新北市面積遼闊、人口多，未來在統籌分配款、一般性補助款及計畫型補助款的增加數，都為六都最高。

卓榮泰指出，今日動土的平交路口改善工程，串聯北台灣重大交通建設，往北可達台北港，還有2026年5月即將通車的淡江大橋；往南則可達桃園國際機場，而第三航廈北登機廊廳也將於2025年底啟用，因此交通部公路局積極爭取時間，希望這項平交路口改善工程能夠趕上進度、順利完成，相信「首都圈黃金廊帶」未來將是一顆非常明亮的珍珠，帶動整個大台灣的進步。

卓榮泰表示，每逢連假或年節期間，交通部總會特別宣導，當國道一號、三號車流量較多時，民眾可利用台61線作為替代道路。而本工程針對新北市至苗栗縣23處平交路口採高架化方式進行優化改善，未來用路人南來北往除國一、國三之外，將有另一條台61線快速道路，「三線路一直走，台灣就能夠大進步」。

卓榮泰表示，中央近年在新北市投入相當多地方基礎建設，除了國道、快速道路、捷運工程等交通建設外，還包括醫療、文化、觀光等建設，這四大項目建設經費約合8,800億元，其中由中央補助逾半，達4,600億元，而也唯有中央、地方充分合作，才能將國道、快速道路、軌道、醫療、文化全部建設起來。

而卓榮泰也談到，行政院在20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，讓中央有能力調節各市縣所需，同時也讓各市縣有充裕自主財源，能夠決定其該有的地方建設方向，並盼中央、地方未來皆能朝此一方向共同發展。

卓榮泰說，如依照院版《財劃法》，基本建設需求指標納入土地面積、人口數、工業就業人口、農林漁牧就業人口、農林漁牧產值等指標，其中65歲以上及14歲以下人口加權1.2倍計算。由於新北市土地面積遼闊、人口眾多，未來在統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款之增加數，為六都最高。

卓榮泰強調，院版《財劃法》希望能夠落實總統所揭櫫「均衡台灣」重大理念，讓全台各市縣及離島皆能均衡發展，而非僅著重六都；同時更合理分配中央與地方事權、更強化地方自治精神，並提升中央地方夥伴關係。