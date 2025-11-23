　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勸導4次！下課被學生踹「我能告他嗎」　立委收老師訊息：令人難過

▲▼國小教室（示意圖／取自Pixabay）

▲葉元之收到老師的訊息。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「學生打老師，我能告他嗎？」國民黨立委葉元之在臉書貼出一段訊息，原來是有老師被學生打、踹，但卻無法被保護，因此想知道是否能提告？葉元之對此就表示，他一定會促使教育部提出各項改革，還給老師有尊嚴、友善的教學環境。

葉元之在Threads上發文表示，他晚上收到不認識的老師的求助訊息，從畫面可見，老師寫道「委員好，我是北市某國中的學務人力。今日在學校下課期間，某班不聽勸導，我勸導了4次，最後有一個學生衝出來打我、踹我」。

在 Threads 查看

老師接續寫道，「想問，老師不能打學生，打了學生會被告，那學生打老師，我能告他嗎？教育部好像沒有保障老師被打可否告學生及家長」。葉元之對此坦言，「看了真令人難過」，他一定會繼續促使教育部提出各項改革，還給老師們一個有尊嚴、友善的教學環境，不能消磨老師的熱忱。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「所謂『正向管教』的法規，讓老師根本無法真正教小孩」、「身為老師，他們上面還有長官、校長，他們不會被施壓『提醒』不要告嗎」、「現在的教育現況很嚴重，從人性的角度來看，上面的沒有給老師實質的管教權，孩子會變得很囂張」、「朋友當老師，跟他聊天時聽說上課第一天時就被學生嗆說我家認識教育部長，問題是老師才進教室什麼話都還沒說就先被學生嗆」。

11/21 全台詐欺最新數據

日前台灣高鐵因「寧靜車廂」引發相關討論，高鐵公司董事長史哲上月中為此事道歉，承諾會調整執行方式。一名教師表示，上週搭高鐵往返時，帶著一疊學生作業在車上批改，結果被同排男乘客反應「可以改小聲（力）一點嗎」，於是改用較輕的力道和換筆，仍被再請一次，令他尷尬又不好意思，忍不住問其他人「高鐵上能不能改作業？」貼文引發討論。

老師遭6歲學生開槍重傷　法庭作證：以為自己死了

女兒上課玩手機被罵　虎爸教室「狂揍老師9拳」

國慶大會維安等級再提高　藍綠立委有感維安變嚴格

關鍵字：

老師保護葉元之

