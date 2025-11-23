勸導4次！下課被學生踹「我能告他嗎」　立委收老師訊息：令人難過

▲葉元之收到老師的訊息。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「學生打老師，我能告他嗎？」國民黨立委葉元之在臉書貼出一段訊息，原來是有老師被學生打、踹，但卻無法被保護，因此想知道是否能提告？葉元之對此就表示，他一定會促使教育部提出各項改革，還給老師有尊嚴、友善的教學環境。

葉元之在Threads上發文表示，他晚上收到不認識的老師的求助訊息，從畫面可見，老師寫道「委員好，我是北市某國中的學務人力。今日在學校下課期間，某班不聽勸導，我勸導了4次，最後有一個學生衝出來打我、踹我」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老師接續寫道，「想問，老師不能打學生，打了學生會被告，那學生打老師，我能告他嗎？教育部好像沒有保障老師被打可否告學生及家長」。葉元之對此坦言，「看了真令人難過」，他一定會繼續促使教育部提出各項改革，還給老師們一個有尊嚴、友善的教學環境，不能消磨老師的熱忱。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「所謂『正向管教』的法規，讓老師根本無法真正教小孩」、「身為老師，他們上面還有長官、校長，他們不會被施壓『提醒』不要告嗎」、「現在的教育現況很嚴重，從人性的角度來看，上面的沒有給老師實質的管教權，孩子會變得很囂張」、「朋友當老師，跟他聊天時聽說上課第一天時就被學生嗆說我家認識教育部長，問題是老師才進教室什麼話都還沒說就先被學生嗆」。