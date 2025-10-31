老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

▲里奇內克小學老師茲維納（Abby Zwerner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國維吉尼亞州2023年1月發生一起校園槍擊案，當時紐波特紐斯市（Newport News）里奇內克小學（Richneck Elementary School）一名6歲小學生開槍射擊老師，造成她手部與胸口重傷。老師在法庭作證時哽咽回憶，當下她以為自己已經死了，「我以為自己正要去天堂。」

遭學生開槍重傷 教師回憶「以為自己死了」

根據《衛報》報導，里奇內克小學老師茲維納（Abby Zwerner）在法庭上描述，2023年1月6日事發當天，她正坐在教室閱讀桌旁，突然遭學生持槍射中胸口與左手。她回憶道，「我以為我快死了，也以為我已經死了，覺得自己可能正在去天堂的路上，但畫面突然變成一片黑，接著我才發現自己還活著，看到兩位同事在我身邊替我止血。」

這起槍擊讓茲維納歷經6次手術，左手至今仍無法完全使用，胸腔裡還留著一顆距離心臟僅數公分的子彈。她哽咽表示，現在連開袋洋芋片或瓶裝水都十分吃力，「整體來說，我現在做任何事情都會很辛苦。」

學生剛解除停學就開槍 副校長被控失職

法院指出，這起案件發生在該名6歲學生解除停學、重返校園的第一天。他兩天前因摔壞老師的手機遭停學。茲維納則控告學校前副校長派克（Ebony Parker），要求4000萬美元（約新台幣13.2億元）賠償，指控對方在事發前數小時，無視多次警告，未採取行動阻止學生帶槍入校。

派克的律師霍根（Daniel Hogan）為其辯護表示，公立學校決策屬「集體性」過程，派克不可能預料悲劇會發生。不過法院已裁定，派克為本案唯一被告，校長與學區總監的部分則遭駁回。

教師離職轉當美容師 仍難適應生活

茲維納已離開學區，並坦言沒有重返教育現場的打算。她透露，目前取得美容師執照，但過程非常艱難，手術後的復原仍在進行中，也因左手尚未痊癒，暫時無法找到美容相關工作。她補充，右手與手腕最近因過度代償使用也出現疼痛。

這起案件震驚全美，引發社會對校園安全與槍枝管制的關注。至於派克將於下月面臨另一場刑事審判，被控8項重罪兒童疏忽罪，若罪名成立，每項可判最高5年徒刑。

該名學生的母親也因重罪兒童疏忽與非法持槍罪，遭判近4年徒刑。警方調查發現，孩子是爬上抽屜、從母親皮包中取出手槍後，帶到學校行兇。